Общество

РИА НовостиРИА НовостиБолее 1 тысячи пострадавших от паводка приморцев получили компенсации

Более 1 тысячи жителей Приморья, пострадавших от паводка в августе, получили материальные компенсации, сообщает администрация края.
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