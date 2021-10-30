ТАССБолее 200 автомобилей не пустили в Севастополь в первый день работы блокпостовВ субботу, 30 октября, на въезде в Севастополь заработали семь блокпостов для проверки QR-кодов у въезжающих в город.Life.ru"За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов: медицинской справки или QR-кода о вакцинации (или о перенесённом заболевании)", — указано в сообщении.Life.ruИз прибывших на железнодорожных вокзал десять человек не были допущены в город на пункте контроля.RT на русскомНа пунктах контроля необходимо предъявить сертификат или QR-код о вакцинации или справку о перенесенном заболевании.РИА НовостиЧитать далееСвернутьНТВНТВРЕН ТВКрым 24ИА КрыминформИзвестияИнтерфакс - РоссияВести.СевастопольТелеканал 360°Крым 24ФАНКП - СевастопольNewInformSevastopolMedia.ruТК ЗвездаИА Красная ВеснаГлагоLРамблерRT на русскомМолваПравославие и МирПодробнее о событииСвыше 200 автомобилей не пустили в Севастополь в первый день работы блокпостовРИА Новостивчера в 14:16В Севастополе заработал блокпост на железнодорожном вокзалеЭхо Москвывчера в 11:32Проверяющие развернули за день 207 машин на блокпостах в СевастополеТелеканал 360°вчера в 14:30Блокпосты на въездах в Севастополь за день развернули 207 машинИнтерфаксвчера в 13:09Блокпосты на въездах в Севастополь не пропустили более 200 машин в первый день работыRT на русскомвчера в 12:40Блокпосты в Севастополе не пропустили более 200 автомобилей в первый день работыГазета.Ruвчера в 13:56На блокпостах в Севастополь не пропускают каждый 12-й автомобильНовый Севастопольвчера в 06:20Показать ещёОценить1,2KПоделиться