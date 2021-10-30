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Более 200 автомобилей не пустили в Севастополь в первый день работы блокпостов

В субботу, 30 октября, на въезде в Севастополь заработали семь блокпостов для проверки QR-кодов у въезжающих в город.
Life.ru
"За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов: медицинской справки или QR-кода о вакцинации (или о перенесённом заболевании)", — указано в сообщении.
Life.ru
Из прибывших на железнодорожных вокзал десять человек не были допущены в город на пункте контроля.
RT на русском
На пунктах контроля необходимо предъявить сертификат или QR-код о вакцинации или справку о перенесенном заболевании.
РИА Новости

Подробнее о событии

Свыше 200 автомобилей не пустили в Севастополь в первый день работы блокпостов
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Эхо Москвывчера в 11:32
Проверяющие развернули за день 207 машин на блокпостах в Севастополе
Телеканал 360°вчера в 14:30
Блокпосты на въездах в Севастополь за день развернули 207 машин
Интерфаксвчера в 13:09
Блокпосты на въездах в Севастополь не пропустили более 200 машин в первый день работы
RT на русскомвчера в 12:40
Блокпосты в Севастополе не пропустили более 200 автомобилей в первый день работы
Газета.Ruвчера в 13:56
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