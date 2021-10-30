"За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов: медицинской справки или QR-кода о вакцинации (или о перенесённом заболевании)", — указано в сообщении.
Украинские силовики опровергли информацию, опубликованную главным редактором местного издания "Цензор.нет" Юрием Бутусовым, о взятии под контроль села Старомарьевка в Донбассе, сообщает пресс-центр 93-й бригады "Холодный Яр"* в социальной сети Facebook.
По данным ЦИК, действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, его конкурент от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия - 44,4%. В четырех других крупных городах - Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми также победили представители "Грузинской мечты".