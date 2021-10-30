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Более 200 автомобилей не пустили в Севастополь в первый день работы блокпостов

Более 200 автомобилей не смогли въехать в Севастополь в первый день работы блокпостов, сообщила пресс-служба правительства города.
РИА Новости
"За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов: медицинской справки или QR-кода о вакцинации (или о перенесённом заболевании)", — указано в сообщении.
Life.ru
Из прибывших на железнодорожных вокзал десять человек не были допущены в город на пункте контроля.
RT на русском
Всего организовано восемь блокпостов: семь на автомобильных дорогах и один на железнодорожном вокзале.
Lenta.ru

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