Главный врач 40-й московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в ней на лечении находятся 346 человек, с подтверждённым коронавирусом — 201 пациент. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке

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