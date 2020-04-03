Коронавирус

RT на русскомRT на русскомБолее 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке

Главный врач 40-й московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в ней на лечении находятся 346 человек, с подтверждённым коронавирусом — 201 пациент. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
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Главврач больницы в Коммунарке озвучил число пациентов с COVID-19

ИА Красная Весна03:35

Более 280 пациентов с COVID-19 лечится в Филатовской больнице

Москва 2403:02

Более 200 пациентов с COVID-19 продолжают лечение в Коммунарке

РЕН ТВ01:45

Более 280 заболевших коронавирусом находятся в Филатовской больнице

Вечерняя Москва03:05

Более 280 пациентов с коронавирусом находятся в Филатовской больнице

News.ru02:52

В Филатовской больнице находятся более 280 пациентов с коронавирусом

РИА Новости02:38

В больницу им. Филатова поступило 104 больных с подозрением на COVID-19

Российская газета03 апреля в 05:06
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Происшествия

Установлена личность погибших во время стрельбы под Рязанью

Вести.Ru 03:27
Общество

Воробьёв: ситуация в Подмосковье не требует введения пропусков

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе пока не требует введения пропускного режима.
RT на русском 04:12
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета вчера в 10:31
Экономика

Сбербанк объяснил условия предоставления кредитных каникул

"Кредитные каникулы в соответствии с законом предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает: по ипотечным кредитам — 1 500 тысяч рублей; по автокредитам — 600 тысяч рублей; по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей; по кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении банка.
РИА Новости 02:52
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Происшествия

При пожаре на стройке в Новой Москве погиб человек

Пожарные справились с огнем, добавили в ведомстве. ЧП произошло на стройке инфекционной больницы на 500 мест.
Вести.Ru 03:36
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Общество

Мишустин утвердил правила поведения граждан при ЧС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения граждан при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Коммерсантъ 03 апреля в 09:18
Общество

В Ростовской области утвердили меры социальной поддержки граждан

Населению Ростовской области окажут социальную поддержку в период действия ограничений, вызванных COVID-19, стало известно evo-rus.com Соответствующий документ подписал 4 апреля губернатор региона Василий Голубев.
Evo-rus.com 03:03
Общество

Коронавирус выявлен у семи граждан РФ в Таиланде

REGNUM 01:06
Армия и оружие

МИД: Россия будет следить за военной операцией ЕС в Средиземном море

В российском МИДе исходят из того, что операция «Ирини» охватит все побережье Ливии.
RuNews24.ru вчера в 07:40
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 5 апреля 2020: 536 человек за сутки

За последние сутки медики выявили еще 536 пациентов с подтвержденным COVID-2019. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Комсомольская правда 04:07
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ вчера в 14:28
Общество

Собянин объяснил принятие жестких мер в Москве из-за коронавируса

Собянин отметил, что в стационарах и больницах сейчас находится много людей, поэтому местным властям приходится принимать жесткие решения для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Российская газета 02:39
Политика

Киевский эксперт рассказал о страхе Зеленского

Попытки поскорее продавить открытие рынка земли на Украине через парламент свидетельствуют о том, что его запугали извне, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:11
Происшествия

Один человек стал жертвой взрыва в жилом доме в Орехово-Зуево

Один человек стал жертвой взрыва в жилом доме в Орехово-Зуево, сообщает РИА Новости.
Татар-информ вчера в 07:53
Авто

Автомобильные бренды в России устроили флешмоб

Представители 34 автомобильных брендов, присутствующих на российском рынке, устроили совместную акцию, которая получила название «Паркуемся дома».
Car.ru вчера в 11:07
Происшествия

Суд Петербурга арестовал обвиняемого в растрате экс-главу «Метростроя»

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест бывшего генерального директора ОАО «Метрострой» Николая Александрова, которого обвиняют в растрате в особо крупном размере.
РБК вчера в 18:25
Экономика

Эксперты из США предрекли глобальный продовольственный кризис

Американские специалисты предупредили о возможном глобальном продовольственном кризисе.
Ореанда-Новости 04:21
Общество

Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом

По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Инфорос 03 апреля в 09:30
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Общество

Глава Минэка призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса

Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал бизнес не поддаваться панике и не впадать в психоз из-за ситуации с коронавирусом.
Известия вчера в 18:05
Происшествия

В США внучку Роберта Кеннеди признали погибшей и прекратили её поиски

Вашингтон, 5 апреля 2020, 05:08 — REGNUM Американские спасатели прекратили поиски Мейв Кеннеди, внучки сенатора Роберта Кеннеди, и её восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, признав их погибшими.
REGNUM вчера в 22:08
Футбол

Кэхилл перестал уважать Сарри после совместной работы в «Челси»

Газета.Ru 01:58
Общество

Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты

Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
МИР 24 03 апреля в 23:28
Энергетика

Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 млн барр. в сутки, передает Reuters.
РБК 03 апреля в 19:07
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03 апреля в 08:45
Общество

В Тюменской области продлили режим самоизоляции для пожилых людей

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о продлении режима самоизоляции до 30 апреля для жителей региона в возрасте старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями из-за угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости 02:42
Здоровье

Чтобы сварить идеальную кашу, нужна сковорода: 6 правил, которые нарушают все

Вода начинает выкипать быстрее, не успевая толком впитываться в крупу, а вы в результате получите подсушенную (или даже поджаренную) кашу, которая так и останется полусырой.
НГС.Кемерово вчера в 22:00
Общество

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля

Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Обозреватель Врн 03 апреля в 13:40
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