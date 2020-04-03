Коронавирус
RT на русскомБолее 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке
Главный врач 40-й московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в ней на лечении находятся 346 человек, с подтверждённым коронавирусом — 201 пациент. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
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В больницу им. Филатова поступило 104 больных с подозрением на COVID-19
Российская газета03 апреля в 05:06
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Общество
Воробьёв: ситуация в Подмосковье не требует введения пропусков
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе пока не требует введения пропускного режима.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Экономика
Сбербанк объяснил условия предоставления кредитных каникул
"Кредитные каникулы в соответствии с законом предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает: по ипотечным кредитам — 1 500 тысяч рублей; по автокредитам — 600 тысяч рублей; по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей; по кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении банка.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Происшествия
При пожаре на стройке в Новой Москве погиб человек
Пожарные справились с огнем, добавили в ведомстве. ЧП произошло на стройке инфекционной больницы на 500 мест.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения граждан при ЧС
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил правила поведения граждан при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Общество
В Ростовской области утвердили меры социальной поддержки граждан
Населению Ростовской области окажут социальную поддержку в период действия ограничений, вызванных COVID-19, стало известно evo-rus.com Соответствующий документ подписал 4 апреля губернатор региона Василий Голубев.
Армия и оружие
МИД: Россия будет следить за военной операцией ЕС в Средиземном море
В российском МИДе исходят из того, что операция «Ирини» охватит все побережье Ливии.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 5 апреля 2020: 536 человек за сутки
За последние сутки медики выявили еще 536 пациентов с подтвержденным COVID-2019. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Общество
Собянин объяснил принятие жестких мер в Москве из-за коронавируса
Собянин отметил, что в стационарах и больницах сейчас находится много людей, поэтому местным властям приходится принимать жесткие решения для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Политика
Киевский эксперт рассказал о страхе Зеленского
Попытки поскорее продавить открытие рынка земли на Украине через парламент свидетельствуют о том, что его запугали извне, заявил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.
Происшествия
Один человек стал жертвой взрыва в жилом доме в Орехово-Зуево
Один человек стал жертвой взрыва в жилом доме в Орехово-Зуево, сообщает РИА Новости.
Авто
Автомобильные бренды в России устроили флешмоб
Представители 34 автомобильных брендов, присутствующих на российском рынке, устроили совместную акцию, которая получила название «Паркуемся дома».
Происшествия
Суд Петербурга арестовал обвиняемого в растрате экс-главу «Метростроя»
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест бывшего генерального директора ОАО «Метрострой» Николая Александрова, которого обвиняют в растрате в особо крупном размере.
Экономика
Эксперты из США предрекли глобальный продовольственный кризис
Американские специалисты предупредили о возможном глобальном продовольственном кризисе.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
Общество
Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Общество
Глава Минэка призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса
Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал бизнес не поддаваться панике и не впадать в психоз из-за ситуации с коронавирусом.
Происшествия
В США внучку Роберта Кеннеди признали погибшей и прекратили её поиски
Вашингтон, 5 апреля 2020, 05:08 — REGNUM Американские спасатели прекратили поиски Мейв Кеннеди, внучки сенатора Роберта Кеннеди, и её восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, признав их погибшими.
Общество
Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты
Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
Энергетика
Трамп заявил об отсутствии у США обязательств сокращать добычу нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что выступил посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 млн барр. в сутки, передает Reuters.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Общество
В Тюменской области продлили режим самоизоляции для пожилых людей
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о продлении режима самоизоляции до 30 апреля для жителей региона в возрасте старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями из-за угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
Чтобы сварить идеальную кашу, нужна сковорода: 6 правил, которые нарушают все
Вода начинает выкипать быстрее, не успевая толком впитываться в крупу, а вы в результате получите подсушенную (или даже поджаренную) кашу, которая так и останется полусырой.
Общество
Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля
Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.