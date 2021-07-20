Кабмин поддержал законопроект, обязывающий банки уведомлять заемщика о долговой нагрузке

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу о введении для банков и микрофинансовых организаций (МФО) обязанности уведомлять заемщика о рассчитанном показателе долговой нагрузки (ПДН), а в случае приближения этого показателя к критическим значениям (свыше 50% от дохода) сообщать о рисках.