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Более 200 миллиардов рублей выделят на авиастроение в России на 3 года

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Более 200 миллиардов рублей планируется выделить на авансирование и начало строительства самолетов в РФ в ближайшие 3 года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах авиасалона МАКС-2021.
РИА Новости
Господин Мантуров также сообщил журналистам на авиасалоне в Жуковском, что президент Владимир Путин поддержал схему, при которой 60% на господдержку закупок в авиапроме будет выделяться из ФНБ, а 40% — из внебюджетных источников.
Коммерсантъ
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что до 2030 года общий объем закупаемой авиатехники составит 2,5 трлн руб.
Коммерсантъ
Представитель Минпромторга уточнил РБК, что в заказе авиатехники участвуют Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и «Вертолеты России» (обе входят в госкорпорацию «Ростех»), а также Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).
РБК

С чего всё началось

РФ выделит за три года 200 млрд руб. из ФНБ на лизинг в авиапроме

Более 200 млрд руб. будет выделено в ближайшие три года из ФНБ на авансирование закупок и начало строительства новой гражданской авиатехники, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках авиасалона МАКС-2021.
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Более 200 миллиардов рублей выделят на авиастроение в России на 3 года

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