Более 200 млрд руб. будет выделено в ближайшие три года из ФНБ на авансирование закупок и начало строительства новой гражданской авиатехники, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках авиасалона МАКС-2021.

ТАСС 13:34