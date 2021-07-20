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Более 200 миллиардов рублей выделят на авиастроение в России на 3 года

Более 200 миллиардов рублей планируется выделить на авансирование и начало строительства самолетов в РФ в ближайшие 3 года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах авиасалона МАКС-2021.
РИА Новости
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что до 2030 года общий объем закупаемой авиатехники составит 2,5 трлн руб.
Коммерсантъ
Господин Мантуров также сообщил журналистам на авиасалоне в Жуковском, что президент Владимир Путин поддержал схему, при которой 60% на господдержку закупок в авиапроме будет выделяться из ФНБ, а 40% — из внебюджетных источников.
Коммерсантъ
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.
РИА Новости

С чего всё началось

РФ выделит за три года 200 млрд руб. из ФНБ на лизинг в авиапроме

Более 200 млрд руб. будет выделено в ближайшие три года из ФНБ на авансирование закупок и начало строительства новой гражданской авиатехники, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках авиасалона МАКС-2021.
ТАСС13:34

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Россия выделит сотни миллионов рублей на новые самолеты

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Из главной кубышки России выделят деньги на самолеты

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Правительство выделит из ФНБ 200 млрд рублей на поддержку авиапрома

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Мантуров: Россия до 2030 года закупит авиатехники на 2,5 трлн руб

Коммерсантъ13:09

РФ выделит за три года 200 млрд руб. из ФНБ на лизинг в авиапроме

ТАСС13:34

Более 200 миллиардов рублей выделят на авиастроение в России на 3 года

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