Господин Мантуров также сообщил журналистам на авиасалоне в Жуковском, что президент Владимир Путин поддержал схему, при которой 60% на господдержку закупок в авиапроме будет выделяться из ФНБ, а 40% — из внебюджетных источников.
Более 200 млрд руб. будет выделено в ближайшие три года из ФНБ на авансирование закупок и начало строительства новой гражданской авиатехники, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках авиасалона МАКС-2021.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своём Telegram-канале:«Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым, более 35 сотрудников».
Президент России Владимир Путин продолжил добрую традицию совместного поедания мороженого во время авиасалона МАКС и в очередной раз угостил членов правительства после короткого диалога с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.
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