Господин Мантуров также сообщил журналистам на авиасалоне в Жуковском, что президент Владимир Путин поддержал схему, при которой 60% на господдержку закупок в авиапроме будет выделяться из ФНБ, а 40% — из внебюджетных источников.
Представитель Минпромторга уточнил РБК, что в заказе авиатехники участвуют Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и «Вертолеты России» (обе входят в госкорпорацию «Ростех»), а также Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).
Более 200 млрд руб. будет выделено в ближайшие три года из ФНБ на авансирование закупок и начало строительства новой гражданской авиатехники, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках авиасалона МАКС-2021.
Сертификаты переболевших COVID-19 граждан, выданные порталом госуслуг, свидетельствуют о том, что коронавирусный реестр Минздрава включает свыше 29 млн записей – это в пять раз больше, чем официально передает оперативный штаб.