Коронавирус
ТВ ЦентрСреди заболевших коронавирусом в Москве есть 17 детей
За минувшие сутки в столице диагноз COVID-19 подтвердился у 212 человек. Большинство из них люди в возрасте от 18 до 40 лет. Среди инфицированных также 17 детей.
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Политика
Путин назвал главную задачу в борьбе с коронавирусом
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. ПУТИН: ГЛАВНОЕ СЕЙЧАС - МАКСИМАЛЬНО ЛОКАЛИЗОВАТЬ ИСТОЧНИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА РИА НОВОСТИ
Политика
Путин на совещании обратился к москвичам
Президент РФ Владимир Путин на совещание со своими полномочными представителями в федеральных округах в режиме телеконференции, обратился к москвичам с просьбой отнестись ко всем применяемым мерам власти с серьезностью и ответственностью.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Политика
Рада уволила министра здравоохранения Украины Илью Емеца
Верховная рада поддержала постановление об отставке министра здравоохранения Украины Ильи Емеца.
Здоровье
В Ивановской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
"По состоянию на 12:00 (мск) на территории Ивановской области официально зарегистрированы 7 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, граждане госпитализированы в отдельные боксы, самочувствие нормальное", - говорится в сообщении.
Политика
Кремль: Собянин согласовывал с Путиным введение карантина в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал с президентом Владимиром Путиным введение в городе режима самоизоляции, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
«Яндекс» создал индекс самоизоляции
«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Общество
Правительство установило максимальный размер пособия по безработице
Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России продолжает расти
Число заболевших коронавирусом продолжает расти.
Общество
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Общество
Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса
Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Общество
В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Здоровье
У пяти человек в Ростовской области подозревают коронавирус
Пять человек в Ростовской области находятся под «серьезным подозрением» по коронавирусу нового типа, об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона.
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки.
Армия и оружие
Реактивные системы «Смерч» разместили в Калининградской области
Реактивные системы залпового огня "Смерч" разместили в Калининградской области.
Общество
В Рязанской области введен режим обязательной самоизоляции
В Рязанской области введен режим обязательной самоизоляции.
Общество
Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции
Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова подтвердила рождение сына
Татьяна Брухунова подтвердила рождение сына Татьяна Брухунова все же подтвердила рождение сына.
Наука
Найдена комбинированная методика лечения COVID-19
Автор методики рассказал, что лечение основано на применении противомалярийного препарата гидроксихлорохина.
Общество
Московской полиции подготовили памятки о зонах патрулирования и мерах для нарушителей карантина
В памятке отмечается, что в случае отказа граждан выполнить требования полиции сотрудник правоохранительных органов должен затребовать паспорт и составить протокол об административной ответственности по ст. 19.3 КоАП.
Спорт
В Токио объявлена дата открытия Олимпиады в 2021 году
Волонтеры, которые должны были работать на Олимпиаде этим летом, сохранят свои позиции до следующего года.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Здоровье
В Чувашии из-за коронавируса под наблюдением находятся 884 человека
Под наблюденим медиков находятся 884 человека.
Общество
В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции
Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
По предварительным данным, четыре человека погибли, в том числе ребенок, два человека пострадали.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.