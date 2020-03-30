Коронавирус

ТВ ЦентрТВ ЦентрСреди заболевших коронавирусом в Москве есть 17 детей

За минувшие сутки в столице диагноз COVID-19 подтвердился у 212 человек. Большинство из них люди в возрасте от 18 до 40 лет. Среди инфицированных также 17 детей.
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Большинством новых заразившихся вирусом в Москве оказались люди до 40 лет

РБК06:28

Количество заболевших коронавирусом в Москве, последние новости на 30 марта 2020: 212 новых случаев за сутки

Комсомольская правда05:49

За сутки COVID-19 нашли у 13 детей и 32 пенсионеров в Москве

Популярная механикавчера в 09:35

Штаб: Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве - молодые люди от 18 до 40 лет

Агентство Москва05:36

Более 200 новых случаев коронавируса подтверждено в Москве

Москва 2405:29

Назван возраст заболевших коронавирусом в Москве

РИА Новости06:00

Большинство новых заболевших коронавирусом в Москве являются молодыми людьми

РИАМО05:44
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Политика

Путин назвал главную задачу в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. ПУТИН: ГЛАВНОЕ СЕЙЧАС - МАКСИМАЛЬНО ЛОКАЛИЗОВАТЬ ИСТОЧНИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА РИА НОВОСТИ
РИА Новости 09:18
Политика

Путин на совещании обратился к москвичам

Президент РФ Владимир Путин на совещание со своими полномочными представителями в федеральных округах в режиме телеконференции, обратился к москвичам с просьбой отнестись ко всем применяемым мерам власти с серьезностью и ответственностью.
Ёлдаш 09:34
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Политика

Рада уволила министра здравоохранения Украины Илью Емеца

Верховная рада поддержала постановление об отставке министра здравоохранения Украины Ильи Емеца.
ТАСС 07:29
Здоровье

В Ивановской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

"По состоянию на 12:00 (мск) на территории Ивановской области официально зарегистрированы 7 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, граждане госпитализированы в отдельные боксы, самочувствие нормальное", - говорится в сообщении.
РИА Новости 28 марта в 06:48
Политика

Кремль: Собянин согласовывал с Путиным введение карантина в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал с президентом Владимиром Путиным введение в городе режима самоизоляции, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 08:02
Общество

«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Коммерсантъ 06:26
Общество

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
РИА Новости 08:57
Общество

Число заболевших коронавирусом в России продолжает расти

Число заболевших коронавирусом продолжает расти.
Первый канал 00:33
Общество

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Общество

Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса

Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
RT на русском 01:33
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Общество

В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом

Хотя бы по одному больному коронавирусной инфекцией выявлено уже в 71 из 85 регионов России, общее число случаев заражения в России увеличилось до 1836.
РБК 05:27
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 07:00
Здоровье

У пяти человек в Ростовской области подозревают коронавирус

Пять человек в Ростовской области находятся под «серьезным подозрением» по коронавирусу нового типа, об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона.
РБК Ростов-на-Дону 05:12
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки.
RT на русском 02:34
Армия и оружие

Реактивные системы «Смерч» разместили в Калининградской области

Реактивные системы залпового огня "Смерч" разместили в Калининградской области.
Российская газета 03:42
Общество

В Рязанской области введен режим обязательной самоизоляции

В Рязанской области введен режим обязательной самоизоляции.
Рязань.Лайф 07:39
Общество

Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции

Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
RT на русском 07:58
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова подтвердила рождение сына

Татьяна Брухунова подтвердила рождение сына Татьяна Брухунова все же подтвердила рождение сына.
Экспресс газета 01:32
Наука

Найдена комбинированная методика лечения COVID-19

Автор методики рассказал, что лечение основано на применении противомалярийного препарата гидроксихлорохина.
Ридус 08:54
Общество

Московской полиции подготовили памятки о зонах патрулирования и мерах для нарушителей карантина

В памятке отмечается, что в случае отказа граждан выполнить требования полиции сотрудник правоохранительных органов должен затребовать паспорт и составить протокол об административной ответственности по ст. 19.3 КоАП.
Коммерсантъ 05:25
Спорт

В Токио объявлена дата открытия Олимпиады в 2021 году

Волонтеры, которые должны были работать на Олимпиаде этим летом, сохранят свои позиции до следующего года.
Ведомости 08:24
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета вчера в 13:06
Здоровье

В Чувашии из-за коронавируса под наблюдением находятся 884 человека

Под наблюденим медиков находятся 884 человека.
ГТРК Чувашия 04:28
Общество

В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции

Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.
REGNUM 09:22
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

По предварительным данным, четыре человека погибли, в том числе ребенок, два человека пострадали.
ТАСС вчера в 07:29
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
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