За минувшие сутки в столице диагноз COVID-19 подтвердился у 212 человек. Большинство из них люди в возрасте от 18 до 40 лет. Среди инфицированных также 17 детей.

Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 17 детей

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