Армия и оружие

ФАНФАНБолее 20 человек погибли при авиаударе США по военной базе в Ираке

Ранее Пентагон сообщил, что ВВС США нанесли удар по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке в ответ на приписываемее ей нападение на иракскую базу в районе Киркука, где в результате ракетного обстрела в пятницу погиб гражданин США, служивший там по контракту.
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