Армия и оружие
ФАНБолее 20 человек погибли при авиаударе США по военной базе в Ираке
Ранее Пентагон сообщил, что ВВС США нанесли удар по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке в ответ на приписываемее ей нападение на иракскую базу в районе Киркука, где в результате ракетного обстрела в пятницу погиб гражданин США, служивший там по контракту.
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До 25 увеличилось число погибших при атаке США на военную базу в Ираке
Российская газетавчера в 17:41
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:11, Ашберн
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