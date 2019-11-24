Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго. В результате погибли не менее 24 человек, сообщает Actualite.

Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго

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