После падения небольшого самолета авиакомпании Busy Bee в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго нашли 24 тела, передает конголезский портал Actualite. Ранее мэр города сообщил агентству Франс Пресс, что после крушения воздушного судна обнаружили шесть тел.

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