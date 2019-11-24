Происшествия
РИА НовостиБолее 20 человек погибли в ДРК после падения самолета на жилые дома
После падения небольшого самолета авиакомпании Busy Bee в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго нашли 24 тела, передает конголезский портал Actualite. Ранее мэр города сообщил агентству Франс Пресс, что после крушения воздушного судна обнаружили шесть тел.
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Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Спорт
Россияне стали третьими в командной гонке на этапе Кубка мира в Польше
Российские конькобежцы стали третьими в командной гонке на этапе Кубка мира в Польше. Победу одержали голландцы, японцы заняли второе место.
Футбол
Хусаинов: судья должен был назначить пенальти в ворота «Спартака»
Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов поделился мнением о спорном эпизоде в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Спартак» (0:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Политика
Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США
Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
Музыка
Участница шоу «Голос» из Ингушетии Рагда Ханиева прошла этап поединков
Общество
«Подводный ядерный взрыв» зафиксирован в Южно-Китайском море
Океанографические приборы, контролирующие Южно-Китайское море, зарегистрировали сильный подводный взрыв.
Культура
Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару
Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Здоровье
Медосмотры водителей хотят проводить дистанционно
Новый правовой институт— медицинский дистанционный контроль параметров состояния здоровья работника пока что будет опробирован на водителях общественного транспорта.
Армия и оружие
Джонсон отрицает информацию о планах сократить британскую армию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг публикацию газеты The Sunday Times о готовящемся сокращении численности сухопутных войск.
Игры
Опубликованы новые скриншоты Microsoft Flight Simulator
Разработчики Microsoft Flight Simulator опубликовали новый набор скриншотов, который ещё раз демонстрирует красоты игры.
Футбол
Фанаты ЦСКА вывесили баннеры с цитатами Ганчаренко
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла
В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
Политика
Временный президент Боливии Аньес подписала закон о всеобщих выборах
Временный президент Боливии Жанин Аньес подписала закон о всеобщих выборах, принятый накануне обеими палатами парламента страны, который отменяет итоги октябрьских выборов и устанавливает порядок и сроки проведения новых.
Политика
Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Происшествия
В перестрелке в Сухуме погибли два человека
Происшествия
Детский омбудсмен Украины попал в ДТП под Киевом
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в аварию в Киевской области.
Гаджеты
Появились изображения Samsung Galaxy S11e с изогнутым дисплеем
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Происшествия
В Петербурге мужчина зарезал сожительницу и сбежал в Карелию
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC
Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу нокаутом над кубинцем Луисом Ортисом и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
Шоу-бизнес
Южнокорейская звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
Звезда K-pop Гу Хара из Южной Кореи умерла в 28 лет, артистку нашли мертвой в ее доме. Об этом сегодня, 24 ноября сообщило издание Newsweek.