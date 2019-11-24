Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиБолее 20 человек погибли в ДРК после падения самолета на жилые дома

После падения небольшого самолета авиакомпании Busy Bee в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго нашли 24 тела, передает конголезский портал Actualite. Ранее мэр города сообщил агентству Франс Пресс, что после крушения воздушного судна обнаружили шесть тел.
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