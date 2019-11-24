Происшествия

ИзвестияИзвестияБолее 20 человек погибли в результате крушения самолета в Конго

Более 20 человек погибли в результате крушения авиалайнера в городе Гоме на востоке Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщает AFP в воскресенье, 24 ноября. Двухмоторный самолет Dornier, принадлежащий частной компании Busy Bee, рухнул в жилом районе Гомы во время взлета.
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Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго

РБК08:32

Хронология крупных авиакатастроф 2019 года

ТАСС07:59

Число погибших в ДРК после авиапроисшествия увеличилось до 24 человек

Московский Комсомолец07:30

Более 20 человек погибли при крушении самолёта над жилыми кварталами в ДРК

REGNUM08:05

Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке

Lenta.ru06:05

СМИ сообщили о гибели 19 человек при авиакатастрофе в ДР Конго

Говорит Москва05:29

Более 20 человек погибли в ДРК после падения самолета на жилые дома

РИА Новости07:14
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Футбол

«Крылья Советов» прилетели в Москву на матч с ЦСКА

«Крылья Советов» прилетели в Москву на матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 15:00
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Ситком «Интерны» вернулся на экраны в виде мультсериала

Авторы использовали простую анимацию, которая позволит внести в сюжет более юмористический вид.
Moi-portal.ru 05:15
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Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Евро-футбол.ру вчера в 11:29
Авто

Chery презентовал новый полноразмерный кроссовер Exeed VX

Новый кроссовер Exeed VX, ставший флагманской моделью премиального суббренда Chery, дебютировал на международном автосалоне в Чэнду.
Автоновости дня 22 ноября в 07:45
Футбол

«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Газета.Ru 10:31
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»

Во время встречи 17-го тура Премьер-лиги "Урала" со "Спартаком" (0:0) фанатский сектор гостей скандировал оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы.
Российская газета 10:20
Авто

Компания Lincoln презентовала в Лос-Анджелесе модель MKZ

В рамках проходящего в Лос-Анджелесе ежегодного автосалона компания Lincoln презентовала гибридную версию модели MKZ.
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Происшествия

В «Аэрофлоте» прокомментировали смерть пилота рейса Москва — Анапа

РИА Новости 06:17
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Bimru.ru вчера в 01:25
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Хоккей

«Авангард» подписал контракт с трехкратным чемпионом мира

Om1.ru вчера в 22:34
Космос

«Роскосмос» предупредил о приближении к Земле неизвестного астероида

Ранее в ночь с 27 на 28 июля был зафиксирован астероид, сближавшийся с Землей на минимальном расстоянии более 187 тыс. километров.
Аргументы и Факты 22 ноября в 14:56
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Авто

Начались продажи внедорожной версии пикапа Great Wall Pao Offroad

Концерн Great Wall привез на международный автосалон в Гуанчжоу серийную версию нового большого пикапа Great Wall Pao Offroad со штатным внедорожным обвесом.
Новые автомобили вчера в 22:58
Армия и оружие

Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты

Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Суть событий вчера в 10:00
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС вчера в 17:38
Политика

В Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму

В апреле депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что Украина нанесла полуострову "ущерб" в размере более 1,5 трлн рублей.
Газета.Ru 08:59
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Армия и оружие

Times узнала о планах Британии существенно сократить численность армии

РБК 09:14
Гаджеты

Мини-ноутбук OneMix 3 Pro получил процессор Intel Comet Lake

Внутри установлен производительный процессор Intel Core i5-10120Y Comet Lake-Y десятого поколения (4 ядер и 8 потоков).
Игромания.ру 08:46
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Общество

Полиция оштрафовала Шнура и Noize MC за мат на концерте

Полиция оштрафовала лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова и Ивана Алексеева (Noize MC) за нецензурную лексику на концерте, сообщает The Flow.
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Спорт

Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
РИА Новости вчера в 05:36
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой

Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
КП - Новосибирск 22 ноября в 09:05
Шоу-бизнес

Максим Галкин трогательно почтил память мамы

Максим в описание к фотографии трогательно почтил память родственницы, которой нет в живых уже около 15 лет.
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Умер народный артист Украины Давид Бабаев

В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.
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Миллер посрамил синоптиков: на Украину надвигаются московские морозы

Напомним, 10 днями ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в прогнозах российских синоптиков утверждавших, что предстоящая зима будет «розовой» и тёплой.
Новый День вчера в 12:57
Наука

Жидкие кристаллы помогают видеть мир четырехмерным

Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили, что жидкие кристаллы помогают рассмотреть мир четырехмерным.
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Музыка

Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна

Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein Тилля Линдеманна, которую исполнила его группа Lindemann.
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Демократическая Республика Конго
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Государство в Центральной Африке. Население по оценочным данным на начало 2019 года - около 92 миллионов человек, территория - 2 345 409 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона. Является второй по площади территории и четвёртой по численности населения страной в Африке.
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