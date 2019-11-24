Более 20 человек погибли в результате крушения авиалайнера в городе Гоме на востоке Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщает AFP в воскресенье, 24 ноября. Двухмоторный самолет Dornier, принадлежащий частной компании Busy Bee, рухнул в жилом районе Гомы во время взлета.

Более 20 человек погибли в результате крушения самолета в Конго

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