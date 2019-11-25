Более 20 человек погибли в результате крушения авиалайнера в городе Гоме на востоке Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщает AFP в воскресенье, 24 ноября. Двухмоторный самолет Dornier, принадлежащий частной компании Busy Bee, рухнул в жилом районе Гомы во время взлета.

Более 20 человек погибли в результате крушения самолета в Конго

Политика Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Хоккей «Автомобилист» обыграл ЦСКА 2:1 ХК «Автомобилист» обыграл ЦСКА в матче КХЛ со счетом 2:1. Команда Андрея Мартемьянова поднялась с восьмой на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Космос В РАН предложили заменить ракету для запуска обсерватории «Спектр-М» Физический институт РАН (ФИАН) предлагает отправить в космос новую российскую астрофизическую обсерваторию "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") не на ракете-носителе "Ангара-А5М", а на более грузоподъемной "Ангаре-А5В", сообщила РИА Новости заместитель директора института Лариса Лихачева.

Экономика Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.

Общество Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.

Происшествия В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека Молодой человек оказал при задержании сопротивление стражам порядка, заявил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Культура Лоза назвал Детское Евровидение бессмысленным Певец и композитор Юрий Лоза в интервью "Пятому каналу" прокомментировал результаты Детского Евровидения, раскритиковав при этом правила международного конкурса.

Общество В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.

Политика Медведев пообещал сохранить советские льготы Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.

Спорт Россия проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу Сборная России по пляжному футболу во втором своём матче на первенстве мира в Парагвае уступила соперникам из ОАЭ.

Армия и оружие Российский военный спутник сгорел в атмосфере Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.

Футбол Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.

Шоу-бизнес Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.

Политика Жириновский предложил изменить правила самообороны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшее время внесет законопроект об изменении правил самообороны.

Кино Мединский допустил переносы премьер иностранных фильмов на Новый год Российский министр культуры Владимир Мединский признался, что его ведомство имеет полномочия «развести» на новогодние каникулы премьеры российских и иностранных однотипных фильмов.

Гаджеты Xiaomi выпустит свой самый дешевый монитор Стоит отметить, что Redmi известны своей своими доступными устройствами, что гарантирует очень выгодную стоимость мониторов.