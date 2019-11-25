Происшествия
ИзвестияБолее 20 человек погибли в результате крушения самолета в Конго
Более 20 человек погибли в результате крушения авиалайнера в городе Гоме на востоке Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщает AFP в воскресенье, 24 ноября. Двухмоторный самолет Dornier, принадлежащий частной компании Busy Bee, рухнул в жилом районе Гомы во время взлета.
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Происшествия
В Черном море утонули 14 тысяч овец
В Румынии перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец.
Политика
Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом
Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Хоккей
«Автомобилист» обыграл ЦСКА 2:1
ХК «Автомобилист» обыграл ЦСКА в матче КХЛ со счетом 2:1. Команда Андрея Мартемьянова поднялась с восьмой на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Космос
В РАН предложили заменить ракету для запуска обсерватории «Спектр-М»
Физический институт РАН (ФИАН) предлагает отправить в космос новую российскую астрофизическую обсерваторию "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") не на ракете-носителе "Ангара-А5М", а на более грузоподъемной "Ангаре-А5В", сообщила РИА Новости заместитель директора института Лариса Лихачева.
Экономика
Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей
За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.
Общество
Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской
Председатель комиссии Совета Федерации по инфорполитике Алексей Пушков ответил в твиттере депутату Госдумы Наталье Поклонской, поддержавшей Софию Ротару на фоне скандала с выступлениями в России.
Происшествия
В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека
Молодой человек оказал при задержании сопротивление стражам порядка, заявил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Культура
Лоза назвал Детское Евровидение бессмысленным
Певец и композитор Юрий Лоза в интервью "Пятому каналу" прокомментировал результаты Детского Евровидения, раскритиковав при этом правила международного конкурса.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики
Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.
Происшествия
В страшном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек
Шестеро человек погибли, в том числе – трехлетний ребенок. Еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.
Культура
Полнокупольный концерт «Щелкунчик» представят в Иркутском планетарии 1 декабря
Экономика
Государственная микрофинансовая организация впервые создана на Чукотке
Выдавать микрозаймы организация сможет после внесения сведений в реестр микрофинансовых организаций.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Политика
Медведев пообещал сохранить советские льготы
Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Спорт
Россия проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу во втором своём матче на первенстве мира в Парагвае уступила соперникам из ОАЭ.
Армия и оружие
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Футбол
Головин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»
Матч чемпионата Франции Бордо Монако завершился с результатом 2:1 в пользу хозяев, хотя гости первыми открыли счет.
Общество
Китаянка сломала 10 ребер во время кашля
Экономика
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
Политика
Жириновский предложил изменить правила самообороны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшее время внесет законопроект об изменении правил самообороны.
Политика
Клинцевич ответил украинскому генералу о военной базе в Крыму
Ранее высокопоставленный украинский военный заявил, что Крым для России является "базой, которая должна кошмарить Европу и Северную Африку".
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Кино
Мединский допустил переносы премьер иностранных фильмов на Новый год
Российский министр культуры Владимир Мединский признался, что его ведомство имеет полномочия «развести» на новогодние каникулы премьеры российских и иностранных однотипных фильмов.
Наука
Квантовые компьютеры изучат червоточины: ученые делают первые шаги для этого
Ученые Google намерены выяснить природу таких необъяснимых физических явлений, как червоточины. Их связывают между собой пары черных дыр.
Гаджеты
Xiaomi выпустит свой самый дешевый монитор
Стоит отметить, что Redmi известны своей своими доступными устройствами, что гарантирует очень выгодную стоимость мониторов.
Политика
Джонсон рассказал, что будет делать в случае победы на выборах
Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что если его партия победит на выборах, то очередные дебаты и голосование по соглашению с Евросоюзом будут проведены до Рождества.