Происшествия

ИзвестияИзвестияБолее 20 человек погибли в результате крушения самолета в Конго

Более 20 человек погибли в результате крушения авиалайнера в городе Гоме на востоке Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщает AFP в воскресенье, 24 ноября. Двухмоторный самолет Dornier, принадлежащий частной компании Busy Bee, рухнул в жилом районе Гомы во время взлета.
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Крушение самолета в ДРК: число жертв увеличилось до 29, еще 16 человек пострадали

Вести.Ru19:20

СМИ сообщили о гибели 19 человек при авиакатастрофе в ДР Конго

Говорит Москва05:29

Жертвами крушения самолета в ДРК числятся 29 человек

Московский Комсомолец19:12

СМИ: число погибших при крушении самолета в ДРК возросло до 29 человек

РИА Новости17:24

Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго

РБК08:32

Хронология крупных авиакатастроф 2019 года

ТАСС07:59

В ДРК возросло число погибших при аварии самолета Dornier-228

REGNUM19:13
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Шестеро человек погибли, в том числе – трехлетний ребенок. Еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.
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Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы.
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