Двадцать шесть человек, включая 17 детей, пострадали в США в результате сброса керосина. Уже установлено, что вещество, попавшее на землю у здания начальной школы в местечке Кадахи, является авиационным топливом. Зона ЧП находится всего в 24 километрах от аэропорта Лос-Анджелеса, пишет ТАСС.

Более 20 человек пострадали при сбросе топлива в Лос-Анджелесе

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