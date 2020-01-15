Происшествия
Российская газетаБолее 20 человек пострадали при сбросе топлива в Лос-Анджелесе
Двадцать шесть человек, включая 17 детей, пострадали в США в результате сброса керосина. Уже установлено, что вещество, попавшее на землю у здания начальной школы в местечке Кадахи, является авиационным топливом. Зона ЧП находится всего в 24 километрах от аэропорта Лос-Анджелеса, пишет ТАСС.
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Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Министерство культуры после повторного отказа выдать прокатное удостоверение четырем частям проекта.
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Заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд сообщила, что Соединённые Штаты намерены существенно активизировать разработку средств защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также гиперзвуковых вооружений.
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Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов
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В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
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Как уже сообщалось ранее, новая модель Genesis полностью повторяет концепт GV80, представленный в 2017 году.
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По факту убийства ребенка в Нижнем Тагиле возбудили дело
По факту убийства ребенка в Нижнем Тагиле, раненого при стрельбе, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет.
Хоккей
Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Миннесоту», у Кросби 4 очка
"Питтсбург" одержал четвертую победу кряду и с 63 очками занимает третье место в Восточной конференции, а "Миннесота", потерпевшая поражение в четвертой игре подряд, расположилась на 12-й строчке на Западе, имея в активе 46 очков.
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Олег Меньшиков признался, почему у него нет детей
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Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы
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В списке лучших снайперов лиги россиянин обогнал финского форварда Теему Селянне, на счету которого 684 гола.
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Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Происшествия
При стрельбе в школе Техаса убит ученик
Неизвестный учинил стрельбу в школе, расположенной в американском штате Техас в городе Хьюстон, в результате чего погиб один ученик.