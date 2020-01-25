Землетрясение магнитудой 6,8 в восточных провинциях Турции унесло жизни по меньшей мере 21 человека.

Более 20 человек стали жертвами землетрясения на востоке Турции

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