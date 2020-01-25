Происшествия

RT на русскомRT на русскомБолее 20 человек стали жертвами землетрясения на востоке Турции

Землетрясение магнитудой 6,8 в восточных провинциях Турции унесло жизни по меньшей мере 21 человека.
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Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 22 человек

РБК07:21

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 22

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Тысячи жителей Турции провели ночь на улице после землетрясения

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В Турции более 20 человек погибли в результате землетрясения

RT на русском05:38

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек

Газета.Ru02:00

Иран предложил помощь Турции после землетрясения с десятками жертв

РИА Новости08:08

МВД Турции: Один человек погиб в результате землетрясения

РЕН ТВвчера в 14:06
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Политика

МИД Ирана: Обвиняемый в крушении украинского самолета сидит в тюрьме

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, в настоящее время находится в тюрьме", - цитирует слова министра агентство ISNA.
Российская газета 04:28
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, причиной стала Украина

Чеснаков добавил, что после отдыха Сурков пообещал более подробно объяснить причины своего решения, а также сообщить о дальнейших планах в направлении политической деятельности.
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Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
РБК 06:10
Спорт

Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Газета.Ru 07:25
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Минобороны России подтвердило сообщения спецпредставителя Госдепа США по Сирии Джеймса Джеффри о «перехвате» российского генерала в районе сирийского города Манбидж.
РБК 08:19
Политика

МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
РИА Новости 07:28
Происшествия

Сбегавшая из дома мать тройняшек из Туапсе выпустила видеообращение

Мать тройняшек из Туапсе, которая трижды за две недели сбегала из дома, объяснила в своём видеообращении, оказавшемся в соцсетях, что причиной ухода из семьи была угроза её жизни, исходившая от мужа.
РИА Новости вчера в 06:58
Армия и оружие

В ДНР заявили о перехвате беспилотника ВСУ

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о перехвате беспилотника украинской армии.
RT на русском 07:55
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая опубликовала редкое фото ее сына от Кончаловского

Все же Юлия Высоцкая опубликовала в Instagram фото сына. Подписчики заметили, как Петр возмужал.
Lisa.ru 08:00
Наука

Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса

В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
МедиаПоток 23 января в 10:03
Происшествия

Посольство России прокомментировало ситуацию с торгпредством в Японии

Агентство Киодо сообщило, что полиция Токио обратилась в посольство России в Японии с просьбой поспособствовать явке двух сотрудников торгового представительства, которым могли быть переданы секретные данные одной крупной японской коммуникационной компании.
РИА Новости 08:15
Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов

РИА Новости 07:18
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» возглавит бокс-офис России

По словам экспертов, второй успешной премьерой может стать фильм «Марафон Желаний» актрисы, певицы и композитора Дарьи Чаруши.
RuNews24.ru 04:00
Общество

Канделаки оценила поведение главы Чувашии в скандале с пожарными

Как сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях была опубликована видеозапись момента, когда глава Чувашии Михаил Игнатьев, вручающий сотруднику МЧС ключи от новой пожарной машины, вынудил последнего подпрыгнуть за ключами.
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Происшествия

Последствия землетрясения в Турции попали на видео

Видео, на котором запечатлены последствия сильного землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг, появилось в Сети.
iReactor вчера в 23:48
Фигурное катание

Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

Российские пары заняли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
ТК Звезда вчера в 15:56
Кино

Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
РИА Новости 02:13
Происшествия

Двухлетний ребенок оказался самым маленьким пациентом с коронавирусом

Двухлетний ребенок из города Хэчи Гуанси-Чжуанского автономного района Китая оказался самым маленьким пациентом, заразившимся новым коронавирусом.
МИР 24 07:55
Общество

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
Политика

Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову

Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
Ведомости 07:13
Теннис

Хачанов в пяти сетах уступил Кирьосу в третьем круге Australian Open

RT на русском 07:38
Происшествия

МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске

РИА Новости вчера в 09:32
Политика

У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции

В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Московский Комсомолец 08:39
Происшествия

При стрельбе в Германии погибли шесть человек

BFM.ru вчера в 08:35
Здоровье

Первого пациента с коронавирусом вылечили в Китае

Что еще известно:С декабря в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал неизвестный тип коронавируса.
Snob.ru вчера в 10:12
Кино

Актер Александр Петров получил премию «Золотой орел»

Петров стал лучшим актером 2019 года по версии национальной кинематографической премии. Награды актер был удостоен за роль в фильме «Текст».
iReactor вчера в 22:47
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru вчера в 06:00
Политика

Минздрав к апрелю подготовит план новой системы оплаты труда медиков

План новой системы оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения планируется предоставить уже в апреле текущего года, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".
Будущее России. Национальные проекты 05:30
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На Кубке мира по биатлону в Поклюке состоятся две смешанных эстафеты

Нева Спорт вчера в 22:46
Общество

Военные расчищают путь к отрезанному снежным штормом поселку на Алтае

Военная инженерная техника привлечена к ликвидации снежных заносов на дорогах в Алтайском крае для восстановления транспортного сообщения с поселком Савинка, в котором живут около 500 человек.
ТАСС вчера в 08:37
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