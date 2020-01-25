Происшествия
RT на русскомБолее 20 человек стали жертвами землетрясения на востоке Турции
Землетрясение магнитудой 6,8 в восточных провинциях Турции унесло жизни по меньшей мере 21 человека.
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Политика
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Происшествия
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Армия и оружие
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В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
Происшествия
Посольство России прокомментировало ситуацию с торгпредством в Японии
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Общество
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Как сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях была опубликована видеозапись момента, когда глава Чувашии Михаил Игнатьев, вручающий сотруднику МЧС ключи от новой пожарной машины, вынудил последнего подпрыгнуть за ключами.
Происшествия
Последствия землетрясения в Турции попали на видео
Видео, на котором запечатлены последствия сильного землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг, появилось в Сети.
Фигурное катание
Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию
Российские пары заняли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
Кино
Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
Происшествия
Двухлетний ребенок оказался самым маленьким пациентом с коронавирусом
Двухлетний ребенок из города Хэчи Гуанси-Чжуанского автономного района Китая оказался самым маленьким пациентом, заразившимся новым коронавирусом.
Общество
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
Теннис
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В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли шесть человек
Здоровье
Первого пациента с коронавирусом вылечили в Китае
Что еще известно:С декабря в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, возбудителем которой стал неизвестный тип коронавируса.
Кино
Актер Александр Петров получил премию «Золотой орел»
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Шоу-бизнес
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Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Политика
Минздрав к апрелю подготовит план новой системы оплаты труда медиков
План новой системы оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения планируется предоставить уже в апреле текущего года, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".
Биатлон
На Кубке мира по биатлону в Поклюке состоятся две смешанных эстафеты
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Военные расчищают путь к отрезанному снежным штормом поселку на Алтае
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