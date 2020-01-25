Происшествия
КоммерсантъВ результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек
На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). В Министерстве внутренних дел страны сообщили минимум о четверых погибших.
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Общество
Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании и снегопаде
Снегопады, метели и умеренные морозы ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Здоровье
В китайском Ухане построят второй госпиталь для больных коронавирусом
В китайском городе Ухань (столица провинции Хубэй) построят второй госпиталь для заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV, сообщает газета «Жэньминь жибао».
Происшествия
В ДТП с участием трех машин в Воронеже погибли четыре человека
В Воронеже четыре человека погибли и два пострадали в аварии с участием трех автомобилей.
Общество
Население России продолжает сокращаться второй год подряд
До 2018 года населения страны последний раз сокращалось в 2008 года. Росстат сообщил об убыли населения в России второй год подряд.
Футбол
«РБ Лейпциг» объявил о переходе Ольмо
«РБ Лейпциг» усилился полузащитником Дани Ольмо, ранее выступавшим в составе загребского «Динамо».
Политика
Помощник президента Сурков ушел с госслужбы
Помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы.
Футбол
Медведев: матч с «Ред Буллом» поможет Кокорину перед арендой в «Сочи»
Участие футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина в товарищеском матче с австрийским "Ред Буллом" в субботу поможет ему набрать форму и даст практику для дальнейшей игры в составе "Сочи" на правах аренды, выразил мнение в разговоре с РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Экономика
Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России
В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Спорт
Лыжник Александр Большунов победил на этапе Кубка мира
В немецком Оберсдорфе стартовал восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу прошли соревнования в скиатлоне у мужчин и женщин.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Общество
Захарова на китайском языке поздравила китайцев с Новым годом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила китайцев с наступлением Нового года по лунному календарю.
Общество
В 25 регионах Китая объявили наивысший уровень ЧС из-за коронавируса
Из-за вспышки коронавируса власти Китая ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах.
Здоровье
Китай готовится применить средство от шизофрении и ВИЧ против коронавируса
Возможность применения имеющихся лекарств от ВИЧ и шизофрении для борьбы коронавирусом 2019-nCoV изучат ученые Шанхайского института фармакологии и Института иммунохимии Шанхайского научно-технического университета, 25 января сообщает издание Paper.
Общество
Побывавший в России китайский журналист понял, почему Наполеон проиграл
Китайский журналист, странствующий фотограф из городского округа Наньчан поделился впечатлениями от поездки в Россию.
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в САР
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что между российскими и американскими военными в Сирии произошли «незначительные стычки», однако не было «ничего серьёзного или угрожающего».
Футбол
Валенсия — Барселона 0:0 (1-й тайм)
Матч 21-го тура Ла Лиги «Валенсия» - «Барселона» пройдет 25-го января на стадионе «Месталья» и начнется в 18:00 по московскому времени.
Происшествия
В Бердске водитель выкинул пассажирку из автобуса
Происшествия
Экс-главу петербургского «Метростроя» отпустили под домашний арест
Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил ходатайство защиты бывшего гендиректора петербургского ОАО "Метрострой" Николая Александрова, обвиняемого в растрате с ущербом в 178 миллионов рублей, и отпустил его под домашний арест, сообщили объединённой пресс-службе судов города.
Экономика
Сжиженный газ станет основным грузом на Севморпути к 2035 году
Биатлон
Объявлен состав сборной России на смешанную эстафету на этапе КМ
Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых представят Россию в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Музыка
Песня группы «Тату» заслужила платиновый статус в Великобритании
Гаджеты
Samsung запустит аналог AirDrop
Samsung намерена запустить технологию передачи файлов Quick Share для смартфонов серии Galaxy.
Происшествия
Скорая помощь оказалась в числе 10 машин, попавших в ДТП под Новотроицком
10 автомобилей столкнулись под Новотроицком, на трассе Орск ― Оренбург, в районе посёлка Халилово.
Религия
В РПЦ рассказали, зачем нужны золотые купола
Отвечая на вопрос ведущей, почему православные храмы украшены золотом, архиереи носят богатое облачение, и не лучше ли было бы сэкономить на церковном убранстве, а вырученные деньги отдать бедным, митрополит Иларион отметил, что облачения и храмы составляют культурную ценность народа.
Футбол
«Барселона» и «Ювентус» обменялись футболистами
"Барселона" и туринский "Ювентус" обменялись футболистами, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Общество
Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения
Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Элязыг.