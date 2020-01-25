Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек

На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). В Министерстве внутренних дел страны сообщили минимум о четверых погибших.
Читать в источнике
Комментировать171

Подробнее о событии

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 22 человек

РБК07:21

В Турции более 20 человек погибли в результате землетрясения

RT на русском05:38

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20

ТАСС00:55

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 22

Интерфакс07:36

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 человек

Газета.Ru02:00

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 22

РИА Новости02:54

МВД Турции: Один человек погиб в результате землетрясения

РЕН ТВвчера в 14:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Происшествия

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

Вести.Ru 09:27
Общество

Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании и снегопаде

Снегопады, метели и умеренные морозы ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 02:48
Политика

Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
РБК 06:10
Здоровье

В китайском Ухане построят второй госпиталь для больных коронавирусом

В китайском городе Ухань (столица провинции Хубэй) построят второй госпиталь для заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV, сообщает газета «Жэньминь жибао».
Коммерсантъ 06:24
Происшествия

В ДТП с участием трех машин в Воронеже погибли четыре человека

В Воронеже четыре человека погибли и два пострадали в аварии с участием трех автомобилей.
РБК 02:10
Общество

Население России продолжает сокращаться второй год подряд

До 2018 года населения страны последний раз сокращалось в 2008 года. Росстат сообщил об убыли населения в России второй год подряд.
Деловое.ТВ вчера в 06:23
Футбол

«РБ Лейпциг» объявил о переходе Ольмо

«РБ Лейпциг» усилился полузащитником Дани Ольмо, ранее выступавшим в составе загребского «Динамо».
Евро-футбол.ру 06:25
Политика

Помощник президента Сурков ушел с госслужбы

Помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы.
Медиазона 02:26
Футбол

Медведев: матч с «Ред Буллом» поможет Кокорину перед арендой в «Сочи»

Участие футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина в товарищеском матче с австрийским "Ред Буллом" в субботу поможет ему набрать форму и даст практику для дальнейшей игры в составе "Сочи" на правах аренды, выразил мнение в разговоре с РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 07:35
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Экономика

Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Российская газета 23 января в 03:04
Спорт

Лыжник Александр Большунов победил на этапе Кубка мира

В немецком Оберсдорфе стартовал восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу прошли соревнования в скиатлоне у мужчин и женщин.
Вести.Ru 07:27
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Общество

Захарова на китайском языке поздравила китайцев с Новым годом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила китайцев с наступлением Нового года по лунному календарю.
News.ru 03:26
Общество

В 25 регионах Китая объявили наивысший уровень ЧС из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса власти Китая ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах.
РИА Новости 04:17
Здоровье

Китай готовится применить средство от шизофрении и ВИЧ против коронавируса

Возможность применения имеющихся лекарств от ВИЧ и шизофрении для борьбы коронавирусом 2019-nCoV изучат ученые Шанхайского института фармакологии и Института иммунохимии Шанхайского научно-технического университета, 25 января сообщает издание Paper.
Красная весна 07:29
Общество

Побывавший в России китайский журналист понял, почему Наполеон проиграл

Китайский журналист, странствующий фотограф из городского округа Наньчан поделился впечатлениями от поездки в Россию.
Взгляд.ру 08:53
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в САР

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что между российскими и американскими военными в Сирии произошли «незначительные стычки», однако не было «ничего серьёзного или угрожающего».
RT на русском 08:26
Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов

РИА Новости 07:18
Футбол

Валенсия — Барселона 0:0 (1-й тайм)

Матч 21-го тура Ла Лиги «Валенсия» - «Барселона» пройдет 25-го января на стадионе «Месталья» и начнется в 18:00 по московскому времени.
ODDS.ru вчера в 04:51
Происшествия

В Бердске водитель выкинул пассажирку из автобуса

Вечерний курьер 09:16
Происшествия

Экс-главу петербургского «Метростроя» отпустили под домашний арест

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил ходатайство защиты бывшего гендиректора петербургского ОАО "Метрострой" Николая Александрова, обвиняемого в растрате с ущербом в 178 миллионов рублей, и отпустил его под домашний арест, сообщили объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:45
Экономика

Сжиженный газ станет основным грузом на Севморпути к 2035 году

Новые Известия вчера в 09:32
Биатлон

Объявлен состав сборной России на смешанную эстафету на этапе КМ

Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых представят Россию в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
РИА Новости вчера в 11:45
Музыка

Песня группы «Тату» заслужила платиновый статус в Великобритании

РИАМО вчера в 02:29
Гаджеты

Samsung запустит аналог AirDrop

Samsung намерена запустить технологию передачи файлов Quick Share для смартфонов серии Galaxy.
TelecomDaily вчера в 07:04
Происшествия

Скорая помощь оказалась в числе 10 машин, попавших в ДТП под Новотроицком

10 автомобилей столкнулись под Новотроицком, на трассе Орск ― Оренбург, в районе посёлка Халилово.
Новотроицк.рф 05:25
Религия

В РПЦ рассказали, зачем нужны золотые купола

Отвечая на вопрос ведущей, почему православные храмы украшены золотом, архиереи носят богатое облачение, и не лучше ли было бы сэкономить на церковном убранстве, а вырученные деньги отдать бедным, митрополит Иларион отметил, что облачения и храмы составляют культурную ценность народа.
РИА Новости 10:12
Футбол

«Барселона» и «Ювентус» обменялись футболистами

"Барселона" и туринский "Ювентус" обменялись футболистами, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Газета.Ru 09:55
Общество

Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения

Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Элязыг.
ТАСС 04:23
ещё по теме
Главное