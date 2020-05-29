Общество
Эхо МосквыБолее 20 человек задержаны сегодня у здания МВД на Петровке
В полицию забрали, в том числе, журналистов. Второй день пикетов на Петровке 38 вновь ожидаемо завершился задержаниями, но в этот раз массовыми. Еще около полудня возле главного входа задержали депутаты Мосгордумы Сергея Митрохина и его помощницу.
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с чего всё началось
Очевидица задержания в разговоре с SotaVision рассказала, что Митрохин не успел простоять в пикете и минуты, когда к нему подошли полицейские и провели в автозак.ЗакC.Рувчера в 05:30
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Армия и оружие
Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики
RT на русском вчера в 16:08
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
Политика
В США рассекретили разговор экс-советника Трампа с послом России
Американские спецслужбы обнародовали детали разговора экс-советника Дональда Трампа Майкла Флинна и российского посла в США Сергея Кисляка.
URA.Ru вчера в 22:30
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Экономика
В России появятся три новые особые экономические зоны
Экономические зоны появятся, согласно решению кабмина, в Саратовской области, Башкирии, а также Нижегородской области.
Газета.Ru 11:12
Общество
Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.
Ведомости вчера в 10:46
Происшествия
Полиция нашла подростков, потушивших Вечный огонь в Нижнем Тагиле
Полиция нашла подростков, потушивших водой из бутылки Вечный огонь в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости в субботу руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 12:01
Здоровье
Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 11
Как сообщили в пресс-службе Мособлштаба, самыми крупными очагами инфицирования коронавирусом в области, по данным на 28 мая, стали Балашиха (1233 случая), Коломна (1173), Королев (1791), Красногорск (1890), Люберцы (1429), Мытищи (1262), Одинцово (1559), Пушкино (1021), Сергиев Посад (1062) и Химки (1037).
Росбалт 28 мая в 05:26
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
Здоровье
После письма медиков проведут проверку в Курской областной больнице
В пресс-центре Администрации Курской области сообщили, что территориальный орган Росздравнадзора, региональный комитет здравоохранения и регуправление Роспотребнадзора в кратчайшие сроки проведут в Курской областной клинической больнице проверку по фактам, изложенным в письме медработников учреждения.
Kursk.com 14:06
Космос
Хаббл запечатлел галактику NGC 3895
NGC 3895 — спиральная галактика с перемычками, которая была впервые обнаружена Уильямом Гершелем в 1790 году, а затем была запечатлена космическим телескопом NASA / ESA Хаббл.
V-kosmose.com вчера в 07:25
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Общество
В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона
Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
Автоспорт
Команда Williams выставлена на продажу
В пятницу утром руководство команды Williams, как и ожидалось, сообщило о пересмотре стратегии управления из-за финансовых проблем, возникших на фоне пандемии коронавируса.
Autosport.com.ru вчера в 03:55
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала, куда она переехала в период карантина
Актриса Кристина Асмус поделилась с изданием «Комсомольская правда», куда она вместе с мужем и ребенком переехала в период карантина.
Bimru.ru 11:51
Общество
Бизнесмен сообщил о звонке главы ФНС после жалобы на отказ в субсидии
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров лично позвонил председателю совета директоров группы «Русские фонды» Сергею Васильеву с извинениями после того, как предприниматель сообщил о безуспешной попытке астраханского пансионата-гостиницы получить государственную помощь на фоне финансовых трудностей, связанных с распространением коронавируса.
РБК 11:14
Общество
Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы.
Lenta.ru 07:30
Общество
Перед Белым домом начались беспорядки
Перед Белым домом ночью 30 мая начались беспорядки, протестующих сдерживали сотрудники Секретной службы США, сообщает CNN.
Lenta.ru 09:08
Общество
В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос
Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости 08:32
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Общество
Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
РИА Новости 06:05
Общество
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru 14:47
Фигурное катание
Ковтун считает, что после карантина многие фигуристы завершат карьеру
RT на русском 17:13
Футбол
Аршавин объяснил фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отметил, что, если вбить в Гугл «Андрей Аршавин», то первой появляется именно фраза про «ожидания и проблемы».
Спорт день за днем вчера в 10:56
Политика
МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 11:40
Общество
Смертность от коронавируса в Швеции побила мировой рекорд
Число жертв коронавирусной инфекции в Швеции побило мировой рекорд.
Gazeta.SPb 17:25
Авто
Производство японских автомобилей Toyota в апреле упало на 50%
Упали показатели по выпуску новых автомобилей и на европейских заводах Toyota, где за весь месяц было собрано чуть более 550 транспортных средств.
Car.ru 07:47
Наука
В древнем израильском храме найден каннабис
Приблизительное время существования храма 750-715 годы до н.э. Культовое сооружение было восстановлено в Иерусалиме в Израильском музее.
ИнфоСМИ 12:26