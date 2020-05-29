с чего всё началось

В полицию забрали, в том числе, журналистов. Второй день пикетов на Петровке 38 вновь ожидаемо завершился задержаниями, но в этот раз массовыми. Еще около полудня возле главного входа задержали депутаты Мосгордумы Сергея Митрохина и его помощницу.

Более 20 человек задержаны сегодня у здания МВД на Петровке

Космос SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины). 2,8K

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Происшествия Полиция нашла подростков, потушивших Вечный огонь в Нижнем Тагиле Полиция нашла подростков, потушивших водой из бутылки Вечный огонь в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости в субботу руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. 256

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Здоровье После письма медиков проведут проверку в Курской областной больнице В пресс-центре Администрации Курской области сообщили, что территориальный орган Росздравнадзора, региональный комитет здравоохранения и регуправление Роспотребнадзора в кратчайшие сроки проведут в Курской областной клинической больнице проверку по фактам, изложенным в письме медработников учреждения. 38

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Автоспорт Команда Williams выставлена на продажу В пятницу утром руководство команды Williams, как и ожидалось, сообщило о пересмотре стратегии управления из-за финансовых проблем, возникших на фоне пандемии коронавируса.

Общество Бизнесмен сообщил о звонке главы ФНС после жалобы на отказ в субсидии Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров лично позвонил председателю совета директоров группы «Русские фонды» Сергею Васильеву с извинениями после того, как предприниматель сообщил о безуспешной попытке астраханского пансионата-гостиницы получить государственную помощь на фоне финансовых трудностей, связанных с распространением коронавируса. 5

Общество Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака» «Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы. 269

Общество Перед Белым домом начались беспорядки Перед Белым домом ночью 30 мая начались беспорядки, протестующих сдерживали сотрудники Секретной службы США, сообщает CNN. 44

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Авто Производство японских автомобилей Toyota в апреле упало на 50% Упали показатели по выпуску новых автомобилей и на европейских заводах Toyota, где за весь месяц было собрано чуть более 550 транспортных средств.