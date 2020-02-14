Общество

РИА НовостиРИА НовостиУ замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир

Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
Читать в источнике
Комментировать178

Подробнее о событии

У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир

РИА Новости11:38

У замглавы воронежского управления ГИБДД могут отсудить 22 квартиры на 50 млн рублей

De Facto08:13

У родителей замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли недвижимость на 50 млн рублей

РИА Воронеж08:48

22 квартиры нашли у высокопоставленного полицейского Воронежа

Блокнот Воронеж10:47

У замглавы воронежской ГИБДД хотят отобрать 22 квартиры

Обозреватель Врн07:46

В Воронеже у заместителя начальника регионального управления ГИБДД могут отобрать недвижимость на 50 миллионов рублей

КП - Воронеж07:40

У замглавы воронежской ГИБДД нашли два десятка квартир на 50 млн рублей

Вести Воронеж07:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 13:32, Ашберн
Происшествия

Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров

Самолет Sukhoi Superjet провалил испытания по эвакуации пассажиров, прошедшие в начале февраля 2020 года.
Lenta.ru 10:02
Политика

Американский чиновник опасается, что санкции США утратят действенность

Финансовые санкции США со временем могут утратить свою действенность, заявил и.о. помощника замглавы Национального управления по ядерной безопасности Дэвид Хогланд.
РИА Новости вчера в 16:44
Политика

Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Газета.Ru 05:13
Политика

МИД ФРГ заявил о планах подготовить в Берлине «нормандскую встречу»

Представители немецкого правительства вместе с коллегами из России, Украины и Франции попытаются подготовить базу для проведения встречи в «нормандском формате» в Берлине.
Известия 12:52
Футбол

Глава РФС считает обоснованным решение по сокращению зон в ПФЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал решение по сокращению зон в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) оправданным и обоснованным.
РИА Новости вчера в 07:27
Политика

Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Российская газета 12:18
Общество

Лукашенко призвал есть белорусские продукты вместо ананасов

Lenta.ru 12:19
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили Стэнфордский университет

Целью собрания была помощь принцу Гарри и Меган Маркл в текущей работе по созданию новой благотворительной организации, уточняет TODAY, ссылаясь на близкий к британской королевской семье источник.
News.ru 02:39
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда 06:41
Политика

Любимчик Макрона снялся с выборов мэра Парижа из-за Павленского

Lenta.ru 10:52
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Вечерний курьер 09:58
Происшествия

Из Боткинской больницы Петербурга бежали еще три пациента

В Петербурге еще три человека без разрешения врачей покинули карантин по коронавирусу, который был организован в изолированных боксах инфекционной больницы им. Боткина.
REGNUM 04:22
Общество

Москвичи вышли на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Сети»

BFM.ru 12:57
Наука

Нейросеть научилась распознавать узлы в полимерах

Ученые проверили способность нейросетей классифицировать возникающие в химии полимеров узлы.
N+1 12:09
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск

В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Коммерсантъ вчера в 18:29
Футбол

Кокорин согласился поиграть в «Сочи»

Кирилл Логинов, агент Кокорина, подтвердил, что его клиент все-таки остановился на варианте продолжения карьеры в ФК «Сочи», где проведет остаток текущего сезона на правах аренды, сообщает «Фонтанка».
Журналистская правда вчера в 12:09
Общество

В России стартовала сборка первого серийного самолета Ил-114-300

Изготовление отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям, начали на производственной площадке авиазавода «Сокол».
Известия 04:53
Происшествия

Мужчина покончил с собой в психбольнице в Ставрополе

Мужчина совершил суицид в психиатрической больнице в Ставрополе, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в пятницу.
Интерфакс 12:46
Политика

Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 04:16
Шоу-бизнес

Собчак прокомментировала критику своей обнаженной груди

Lenta.ru 12:13
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Lenta.ru 00:01
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей вернули матери

Сусанин 01:14
Происшествия

Обозревателю «Новой» Елене Милашиной пришло письмо с угрозой расправы

На редакционную почту «Новой газеты» накануне пришло письмо с угрозами в адрес обозревателя Елены Милашиной.
Новая газета 13:19
Космос

Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе

Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Ин-спейс.ру 10:44
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 01:46
Шоу-бизнес

Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Народные новости вчера в 22:16
Политика

Зеленский пообещал «город-сад» для переселенцев из Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах построить "город-сад" в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
РИА Новости вчера в 12:17
Общество

В Антарктиде установлен новый температурный рекорд

Как пишет портал Sciencealert, ученые в Антарктиде зафиксировали температуру в 20,75 градуса по Цельсию.
ГЛАС.RU 01:17
Шоу-бизнес

Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Газета.Ru вчера в 05:54
Хоккей

Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное