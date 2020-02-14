Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.

У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир

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