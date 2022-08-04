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Более 20% малых и средних компаний России с февраля уволили часть сотрудников

С февраля многие российские компании малого и среднего бизнеса (МСБ) включили режим экономии и начали сокращать персонал, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе финансового сервиса Platforma.
Lenta.ru
Аналитики совместно с сервисом «Сравни.ру» провели исследование, в котором выяснили, что с февраля (когда началась специальная военная операция на Украине) 26 процентов некрупных компаний снизили сотрудникам премии.
Lenta.ru
Некоторые компании также отправили работников в оплачиваемые или неоплачиваемые отпуска (14 процентов), перевели персонал на две трети оклада (7 процентов) и предложили сотрудникам взять отгул без сохранения заработной платы (5 процентов).
Lenta.ru
К трансформации российского малого бизнеса, по словам руководителя по развитию финансовых сервисов Бориса Васильева, привели внешние обстоятельства.
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Малый и средний бизнес в России стал сокращать затраты на персонал
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