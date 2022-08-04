Аналитики совместно с сервисом «Сравни.ру» провели исследование, в котором выяснили, что с февраля (когда началась специальная военная операция на Украине) 26 процентов некрупных компаний снизили сотрудникам премии.
Некоторые компании также отправили работников в оплачиваемые или неоплачиваемые отпуска (14 процентов), перевели персонал на две трети оклада (7 процентов) и предложили сотрудникам взять отгул без сохранения заработной платы (5 процентов).
Китай отменил планируемую в Пномпене встречу глав внешнеполитических ведомств КНР и Японии из-за заявления стран G7 по ситуации вокруг Тайваня, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.