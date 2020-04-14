Оперштаб сообщил о смерти 22 пациентов с коронавирусом за минувшие сутки в России. По данным медиков, 13 человек умерли в Москве, пятеро — в Московской области, два пациента — в Башкирии, по одному во Владимирской и Воронежской областях.

Более 20 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в РФ

Общество В АТОР не ждут волны банкротств туроператоров Ситуацию с коронавирусом и масштабными ограничениями переживут не все участники туристической индустрии, однако «волны скандальных банкротств» туроператоров не будет. 2

Экономика Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35% Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. 34

Здоровье Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января. 20

Футбол Оставшиеся стадии еврокубков могут пройти в одноматчевом формате Оставшиеся стадии еврокубков могут пройти в одноматчевом формате без зрителей, сообщает Cadena Ser.

Общество Кабмин приостановил ограничение на торговлю масками Правительство России приостановило постановление, разрешающее продавать медицинские маски только имеющим фармацевтическую лицензию компаниям, пишет ТАСС со ссылкой на документ. 3,6K

Здоровье Цуканов заявил о нехватке реаниматологов в Свердловской области «Наиболее остро вопрос стоит в Курганской (требуется дополнительно 79 врачей), Свердловской (требуется дополнительно 291 врач анестезиолог-реаниматолог), в Челябинской (дополнительно нужно 59 врачей-инфекционистов, 277 — анестезиологов-реаниматологов) областях», — приводит слова Цуканова пресс-служба полпредства. 4

Экономика Лукашенко попросил Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что просит российского коллегу Владимира Путина оперативно рассмотреть вопрос о ценах на газ в ЕАЭС, считает, что они должны быть адаптивными в условиях кризиса. 25

Политика Лавров: власти России не планируют вводить выездные визы Выездных виз в России никто вводить не планирует, заявил журналистам во время видеоконференции глава МИД РФ Сергей Лавров. 7

Армия и оружие Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси. 100

Экономика МВФ облегчил долговое бремя 25 развивающихся стран Международный валютный фонд (МВФ) частично облегчил долговое бремя, которое перед ним имеют 25 развивающихся стран, в том числе Таджикистан, в связи с пандемией, вызванной распространением нового коронавируса.

Авто В России массово подорожали автомобили Снижение спроса из-за коронавируса не стало стоп-фактором для повышения цен на автомобили – все основные производители и импортеры уже обновили прайс-листы к началу апреля, пишет «Коммерсантъ». 78