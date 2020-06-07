Происшествия

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваБолее 20 полицейских пострадали в ходе протестов в Лондоне

По меньшей мере 23 полицейских пострадали в ходе протестов в защиту прав темнокожих в Лондоне. Сообщение об этом опубликовано на сайте городской полиции.
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Свыше 20 полицейских пострадали в Лондоне за время протестов

ИА Красная Весна02:05

В Лондоне пострадали 23 полицейских в столкновениях с протестующими

РБКвчера в 20:32

В ходе акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских

ТАССвчера в 19:14

Во время акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских

RT на русскомвчера в 19:35

В Лондоне в ходе протестных акций пострадали 23 полицейских

Московский Комсомолецвчера в 20:02

Более 20 полицейских пострадали во время протестов в Лондоне

Российская газетавчера в 19:56

В Лондоне по меньшей мере 23 полицейских пострадали в ходе протестов

РИА Новостивчера в 19:55
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Происшествия

МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском

РИА Новости 05 июня в 04:49
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Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
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Политика

В МЧС ответили на предложение США помочь в ликвидации ЧП в Норильске

Накануне, 6 июня, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов помочь России с ликвидацией последствий разлива топлива в Норильске.
Известия 02:27
22
Армия и оружие

Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Коммерсантъ 05 июня в 06:13
599
Здоровье

В Японии предупредили о второй волне коронавируса

По словам Сато, согласно официальным результатам тестирования, 99% населения планеты не переболело COVID-19.
МонаВиста вчера в 04:30
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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
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Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская повеселили подписчиков под хит Пугачевой

Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко поделился с подписчиками очередным юмористическим видеороликом, в котором также приняла участие его супруга Яна Рудковская.
РИА Новости 05 июня в 12:59
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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Общество

Собянин рассказал о росте пассажиропотока на московском транспорте

Пассажиропоток на общественном транспорте в Москве составляет 5 миллионов человек, несмотря на открытие торговых центров, городу удается сохранить положительную динамику по COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:37
27
Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
1K
Наука

Обнаружили следы двух ранее неизвестных извержений в Йеллоустоуне

МедиаПоток 05 июня в 06:56
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Происшествия

Новорожденного ребенка нашли в мусорном баке в Якутске

В МВД РФ по Якутии информацию подтвердили.
Якутия 24 вчера в 07:42
6
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июня

Всего с начала пандемии в столице умерли 2864 человека. Число заражений выросло до 193 061.
РБК 02:20
Шоу-бизнес

Юлия Норкина совершила самоубийство

StarHit.ru 05 июня в 13:48
32
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
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Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
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Политика

Трамп ожидал большее число протестующих в Вашингтоне

Rambler News Service 02:08
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Шоу-бизнес

Волочкова, Заворотнюк и Тимати оказались налоговыми должниками

Лидером антирейтинга оказалась балерина Анастасия Волочкова. У королевы шпагатов обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
НТВ 05 июня в 06:25
31
Общество

В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

Двое детей есть в числе 96 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 3,5 тысячи, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 05 июня в 04:58
868
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
2,2K
Происшествия

Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве

Ведомости 05 июня в 12:54
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Политика

Цыбульник и Толкач пригрозили России вторжением Украины в Крым

Украина может совершить военное вторжение в РФ, чтобы захватить Крым.
iReactor вчера в 12:42
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Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости вчера в 10:19
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Общество

В Москве умерли ещё 55 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 55 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
RT на русском 02:21
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Здоровье

Вам не поздоровится: диетологи назвали 6 вредных супов

Если всё в порядке и хорошо усваивается, то щи — это неплохой продукт, — резюмирует Ирина Торопыгина.
НГС.Кемерово вчера в 23:00
Общество

В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ вчера в 16:43
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 05:16
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Кино

Актер Михаил Кокшенов скончался

Советский и российский актер, режиссер и сценарист Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет.
VSE42.RU 05 июня в 06:47
1,5K
Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05 июня в 05:05
2,3K
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