Происшествия
Вечерняя МоскваБолее 20 полицейских пострадали в ходе протестов в Лондоне
По меньшей мере 23 полицейских пострадали в ходе протестов в защиту прав темнокожих в Лондоне. Сообщение об этом опубликовано на сайте городской полиции.
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Происшествия
МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском
РИА Новости 05 июня в 04:49
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
Политика
В МЧС ответили на предложение США помочь в ликвидации ЧП в Норильске
Накануне, 6 июня, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов помочь России с ликвидацией последствий разлива топлива в Норильске.
Известия 02:27
Армия и оружие
Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией
Коммерсантъ 05 июня в 06:13
Здоровье
В Японии предупредили о второй волне коронавируса
По словам Сато, согласно официальным результатам тестирования, 99% населения планеты не переболело COVID-19.
МонаВиста вчера в 04:30
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru вчера в 02:52
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская повеселили подписчиков под хит Пугачевой
Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко поделился с подписчиками очередным юмористическим видеороликом, в котором также приняла участие его супруга Яна Рудковская.
РИА Новости 05 июня в 12:59
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
Собянин рассказал о росте пассажиропотока на московском транспорте
Пассажиропоток на общественном транспорте в Москве составляет 5 миллионов человек, несмотря на открытие торговых центров, городу удается сохранить положительную динамику по COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:37
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
Наука
Обнаружили следы двух ранее неизвестных извержений в Йеллоустоуне
МедиаПоток 05 июня в 06:56
Происшествия
Новорожденного ребенка нашли в мусорном баке в Якутске
В МВД РФ по Якутии информацию подтвердили.
Якутия 24 вчера в 07:42
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июня
Всего с начала пандемии в столице умерли 2864 человека. Число заражений выросло до 193 061.
РБК 02:20
Шоу-бизнес
Юлия Норкина совершила самоубийство
StarHit.ru 05 июня в 13:48
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Политика
Трамп ожидал большее число протестующих в Вашингтоне
Rambler News Service 02:08
Шоу-бизнес
Волочкова, Заворотнюк и Тимати оказались налоговыми должниками
Лидером антирейтинга оказалась балерина Анастасия Волочкова. У королевы шпагатов обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
НТВ 05 июня в 06:25
Общество
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Двое детей есть в числе 96 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 3,5 тысячи, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 05 июня в 04:58
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Происшествия
Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве
Ведомости 05 июня в 12:54
Политика
Цыбульник и Толкач пригрозили России вторжением Украины в Крым
Украина может совершить военное вторжение в РФ, чтобы захватить Крым.
iReactor вчера в 12:42
Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости вчера в 10:19
Общество
В Москве умерли ещё 55 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 55 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
RT на русском 02:21
Здоровье
Вам не поздоровится: диетологи назвали 6 вредных супов
Если всё в порядке и хорошо усваивается, то щи — это неплохой продукт, — резюмирует Ирина Торопыгина.
НГС.Кемерово вчера в 23:00
Общество
В работе Telegram произошел сбой
В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ вчера в 16:43
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 05:16
Кино
Актер Михаил Кокшенов скончался
Советский и российский актер, режиссер и сценарист Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет.
VSE42.RU 05 июня в 06:47
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05 июня в 05:05