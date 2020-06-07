По меньшей мере 23 полицейских пострадали в ходе протестов в защиту прав темнокожих в Лондоне. Сообщение об этом опубликовано на сайте городской полиции.

Более 20 полицейских пострадали в ходе протестов в Лондоне

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