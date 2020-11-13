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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В Ростовской области 310 новых случаев коронавируса выявили за сутки

Как сообщили в оперативном штабе по Ростовской области, за прошедшие сутки диагноз Covid-19 был подтвержден у 310 жителей региона.В источнике
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Evo-rus.com

В Ростовской области 310 новых случаев коронавируса выявили за сутки

Evo-rus.com08:44
Взгляд.ру

В России за сутки выявили 21,9 тыс. случаев коронавируса

Взгляд.ру03:01
Газета.Ru

В России выявлено 21 608 случаев коронавируса за сутки

Газета.Ruвчера в 02:47
Rambler News Service

В России за сутки выявили 21 983 новых случая коронавируса

Rambler News Service02:54
Известия

В России за сутки выявили 21 983 новых случая COVID-19

Известия02:52
РИАМО

За сутки в Подмосковье выявили 760 случаев коронавируса

РИАМО04:31
REGNUM

В России за сутки выявили 21 608 случаев заражения коронавирусом

REGNUMвчера в 02:16

Полпред Меняйло обсудил создание сортировочного центра на базе одной из больниц в Хакасии

В Хакасии заработает новая схема маршрутизации пациентов с COVID-19 Для внедрения в работу схемы маршрутизации амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией на базе больницы им. Н. М. Одёжкина планируется создание приёмно-сортировочно-распределительного центра.
Полпред Меняйло обсудил создание сортировочного центра на базе одной из больниц в Хакасии
ИА Хакасия07:25

ФРГ приняла к сведению заявление Лаврова о зеркальных санкциях по «делу Навального»

Берлин принял к сведению заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова о зеркальных санкциях по делу российского оппозиционера Алексея Навального, но не считает их введение оправданным.
ФРГ приняла к сведению заявление Лаврова о зеркальных санкциях по «делу Навального»
Коммерсантъ07:18

В МИД РФ ответили на слова посла Азербайджана в России о сбитом Ми-24

Москва ожидает от Баку скорейшей реализации заверений президента республики о расследовании инцидента и наказании виновных в трагедии с российским вертолетом Ми-24, сбитым по случайности вооруженными силами Азербайджана.
Пятый канал16:27

Экс-капитана ФК «Рубин» Харламова приговорили к 12 годам колонии по делу о мошенничестве

Вахитовский районный суд города Казани в пятницу приговорил к 12 годам исправительной колонии общего режима экс-капитана местного футбольного клуба "Рубин" Сергея Харламова - фигуранта уголовного дела о финансовой пирамиде КПК "Рост", сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС03:44

Верховный суд Нидерландов получил заключение генпрокурора по делу ЮКОСа

Консультативное заключение генерального прокурора Нидерландов по делу ЮКОСа будет опубликовано через две недели, сообщил официальный представитель Верховного суда Нидерландов Теа Тьердема 13 ноября, передает ТАСС.
ИА Красная Весна09:22

Мобильный морг на 27 тел установили в Барнауле

Как пояснили в алтайском Минздраве, такая мера необходима для разгрузки основного морга больницы, она поможет максимально оперативно проводить вскрытия людей, которые умерли в коронавирусном госпитале.
Evo-rus.com05:01

Эмбер Херд заявила, что она остается в актерском составе «Аквамена 2»

Популярная американская актриса Эмбер Херд, наиболее известная благодаря выигранному недавно судебному процессу против бывшего супруга и коллеги по цеху Джонни Деппа, сделала весьма интригующее заявление.
CT news06:30

Первая в России персональная выставка художницы Ли Бул открылась в Манеже Петербурга

Масштабный выставочный проект "Утопия Спасенная" современной корейской художницы Ли Бул, чьи работы получили широкое мировое признание, открылся в среду в Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС11 ноября в 14:39