В Хакасии заработает новая схема маршрутизации пациентов с COVID-19 Для внедрения в работу схемы маршрутизации амбулаторных пациентов с коронавирусной инфекцией на базе больницы им. Н. М. Одёжкина планируется создание приёмно-сортировочно-распределительного центра.
Москва ожидает от Баку скорейшей реализации заверений президента республики о расследовании инцидента и наказании виновных в трагедии с российским вертолетом Ми-24, сбитым по случайности вооруженными силами Азербайджана.
Вахитовский районный суд города Казани в пятницу приговорил к 12 годам исправительной колонии общего режима экс-капитана местного футбольного клуба "Рубин" Сергея Харламова - фигуранта уголовного дела о финансовой пирамиде КПК "Рост", сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Консультативное заключение генерального прокурора Нидерландов по делу ЮКОСа будет опубликовано через две недели, сообщил официальный представитель Верховного суда Нидерландов Теа Тьердема 13 ноября, передает ТАСС.
Как пояснили в алтайском Минздраве, такая мера необходима для разгрузки основного морга больницы, она поможет максимально оперативно проводить вскрытия людей, которые умерли в коронавирусном госпитале.
Популярная американская актриса Эмбер Херд, наиболее известная благодаря выигранному недавно судебному процессу против бывшего супруга и коллеги по цеху Джонни Деппа, сделала весьма интригующее заявление.
Масштабный выставочный проект "Утопия Спасенная" современной корейской художницы Ли Бул, чьи работы получили широкое мировое признание, открылся в среду в Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.