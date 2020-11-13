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Как сообщили в оперативном штабе по Ростовской области, за прошедшие сутки диагноз Covid-19 был подтвержден у 310 жителей региона.