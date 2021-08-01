Антилидеры по суточному приросту: Москва – 3 330 Санкт-Петербург – 1 914 Московская область – 1 596 Ситуация по выздоровлениям на 2 августа следующая: Ранее Online47 писал о том, что суточный прирост заболевших COVID-19 в Ленобласти уменьшился – 235 пациентов.
Ситуация с грузоперевозками на границе России с Китаем по-прежнему напряженная, стороны ведут диалог, чтобы найти решения существующих проблем, рассказал РИА Новости генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков.
Юрий Сёмин — главный тренер «Ростова» Футбольный клуб «Ростов» заключил соглашение с известным российским специалистом Юрием Павловичем Сёминым сроком на 2 года: https://t.co/n3MD24824D pic.twitter.com/YbESG0zX9o — Football Club Rostov (@rostovfc) August 4, 2021 В «Ростове» Семин сменил Валерия Карпина, который возглавил сборную России.