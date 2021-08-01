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Более 22 тысяч россиян заразились COVID-19 за последний день июля

Статистические данные в понедельник, 2 августа, публикует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Online47.ru
Еще в 785 случаях течение болезни закончилось трагично – пациенты умерли.
Online47.ru
Всего с начала эпидемии в России зафиксировано более 6,31 миллиона подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
Online47.ru
Антилидеры по суточному приросту: Москва – 3 330 Санкт-Петербург – 1 914 Московская область – 1 596 Ситуация по выздоровлениям на 2 августа следующая: Ранее Online47 писал о том, что суточный прирост заболевших COVID-19 в Ленобласти уменьшился – 235 пациентов.
Online47.ru

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Более 23 тысяч новых пациентов с COVID-19 появилось в России за воскресенье

Online47.ru2 августа в 04:23
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