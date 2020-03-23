Коронавирус
Телеканал Санкт-ПетербургБолее 25 миллионов защитных масок доставили в Россию из Китая
25,5 миллионов защитных масок поступили из Китая в Россию. Их доставил военный борт самолета Ан-124 ВКС России на аэродром Чкаловский. Об этом ИА REGNUM сообщил со ссылкой на Минобороны.
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Происшествия
В Кабардино-Балкарии нейтрализовали троих бандитов
Отмечается, что во время операции гражданские или сотрудники правоохранительных органов не пострадали.
Энергетика
Цены на нефть обвалились на 8% на открытии торгов
Как сообщает газета «Известия», мировые цены на нефть рухнули на 8–9% на открытии торгов 23 марта.
Авто
Mercedes-Benz отзывает более 300 автомобилей в России
Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz A-класса, В-класса, CLA и GLE/GLS, реализованные в период с 2019 года по настоящее время.
Политика
Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала "НАШ" высказал предположение, что страна может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Космос
Россия вывела на орбиту более 30 спутников связи OneWeb
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уведомил, что свыше 30 британских спутников OneWeb были успешно выведены на орбиту.
Экономика
ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
Общество
Власти США из-за коронавируса начали отпускать заключенных из тюрем
В нескольких штатах США местные власти начали освобождать тысячи заключенных, чтобы предотвратить вспышку коронавируса в американских тюрьмах.
Происшествия
В Воронежской области дети чиновников отдохнули вместо льготников
В 2019 году дети служащих управления получили четыре из девяти путевок в Ялту, выделенных на весь муниципалитет для обеспечения ребят, которым курортное лечение требовалось по медицинским показаниям.
Финансы
Рубль падает на открытии торгов
Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
Главврача калужской больницы могут уволить за отпуск в Таиланде
На сегодняшнем заседании правительства региона врио губернатора Владислав Шапша поинтересовался, все ли главные врачи горбольниц на месте.
Политика
Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой
Застрявшая на Доминикане пара украинцев попросила президента страны Владимира Зеленского вернуть их домой.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам обеспечить киберустойчивость из-за коронавируса
Банк России разослал банкам и некредитным финансовым организациям (НФО) рекомендации по обеспечению киберустойчивости и информационной безопасности на фоне пандемии коронавируса.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Политика
США могут лишиться лидирующих позиций в мире на фоне коронавируса
Американское издание Foreign Policy опубликовало комментарии экспертов в сфере международных отношений, которые единогласно заявили об угрозе лидирующим позициям Соединенных Штатов в мировом сообществе из-за COVID-19.
Футбол
Президент «Урала» предложил обнулить РПЛ
Президент «Урала» Григорий Иванов предложил обнулить чемпионат, а новый сезон начать в том же составе участников.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион
В Ставропольском крае накануне разразился громкий скандал. В регионе выявили первый случай заражения коронавирусом.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест главу отдела полиции Нижнего Новгорода
Московский районный суд Нижнего Новгорода отправил под домашний арест начальника отдела полиции №4 УМВД России по Нижнему Новгороду, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.
Политика
На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания
На президентских выборах в Абхазии одержал победу оппозиционер Аслан Бжания.
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО направляются в Черное море
Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Экономика
Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
Общество
В Москве отменили льготный проезд для школьников
На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
Общество
71 человек заразился коронавирусом в России за сутки
71 случай заболевания коронавирусом был зарегистрирован в России за минувшие сутки.
Общество
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Общество
Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Общество
Страны Евросоюза могут закрыть границы на два года
Возможность перекрытия границ на два года из-за ситуации с коронавирусом рассматривается в Евросоюзе, сообщает глава Центрального штаба по борьбе с коронавирусом в Чехии, замминистра здравоохранения республики Росан Прымула.
Политика
Перенос голосования по поправкам в Конституцию пока не обсуждают
Вопрос о переносе даты общероссийского голосования по изменениям в Конституцию в настоящее время не обсуждается; при необходимости вопрос будет решаться президентом РФ, так как это в его компетенции, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Армия и оружие
Турция обязалась нейтрализовать препятствующих патрулированию боевиков
Турция обязалась нейтрализовать радикальные экстремистские группировки, препятствующие совместному с РФ патрулированию в сирийском Идлибе, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в САР.
Политика
Глава МИД Италии лично встретил российские самолеты с медоборудованием
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо лично отправился на военный аэродром Практика-ди-Маре, чтобы встретить самолеты Минобороны России, которые привезли специалистов и медицинское оборудование для оказания помощи в борьбе против коронавируса.
Общество
В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.