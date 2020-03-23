25,5 миллионов защитных масок поступили из Китая в Россию. Их доставил военный борт самолета Ан-124 ВКС России на аэродром Чкаловский. Об этом ИА REGNUM сообщил со ссылкой на Минобороны.

Более 25 миллионов защитных масок доставили в Россию из Китая

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