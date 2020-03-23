Коронавирус

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургБолее 25 миллионов защитных масок доставили в Россию из Китая

25,5 миллионов защитных масок поступили из Китая в Россию. Их доставил военный борт самолета Ан-124 ВКС России на аэродром Чкаловский. Об этом ИА REGNUM сообщил со ссылкой на Минобороны.
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Китай передал России более 25 млн защитных масок

Известия01:04

Самолет ВКС России привез 25,5 миллиона защитных масок из Китая

РЕН ТВвчера в 23:16

Военные летчики доставили из Китая 25 миллионов защитных масок

Вести.Ru00:30

Китай передал России более 25 млн защитных масок

RT на русскомвчера в 23:18

Китай передал России более 25 млн защитных масок

РБК00:50

В Россию доставили 25,5 млн защитных масок из Китая

ТАССвчера в 23:07

Самолет ВКС доставил из Китая более 25 миллионов защитных масок

РИА Новостивчера в 23:06
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Происшествия

В Кабардино-Балкарии нейтрализовали троих бандитов

Отмечается, что во время операции гражданские или сотрудники правоохранительных органов не пострадали.
Известия 04:53
Энергетика

Цены на нефть обвалились на 8% на открытии торгов

Как сообщает газета «Известия», мировые цены на нефть рухнули на 8–9% на открытии торгов 23 марта.
Моя Москва.онлайн 00:07
Авто

Mercedes-Benz отзывает более 300 автомобилей в России

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz A-класса, В-класса, CLA и GLE/GLS, реализованные в период с 2019 года по настоящее время.
REGNUM 20 марта в 10:02
Политика

Дмитрий Гордон заявил о риске распада Украины

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала "НАШ" высказал предположение, что страна может развалиться из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Газета.Ru 04:35
Космос

Россия вывела на орбиту более 30 спутников связи OneWeb

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уведомил, что свыше 30 британских спутников OneWeb были успешно выведены на орбиту.
Газета.Ru 21 марта в 18:34
Экономика

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
Российская газета 03:12
Общество

Власти США из-за коронавируса начали отпускать заключенных из тюрем

В нескольких штатах США местные власти начали освобождать тысячи заключенных, чтобы предотвратить вспышку коронавируса в американских тюрьмах.
VSE42.RU 01:14
Происшествия

В Воронежской области дети чиновников отдохнули вместо льготников

В 2019 году дети служащих управления получили четыре из девяти путевок в Ялту, выделенных на весь муниципалитет для обеспечения ребят, которым курортное лечение требовалось по медицинским показаниям.
Российская газета 05:04
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Курс рубля снижается по отношению к доллару и евро на начало торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:27
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить за отпуск в Таиланде

На сегодняшнем заседании правительства региона врио губернатора Владислав Шапша поинтересовался, все ли главные врачи горбольниц на месте.
Говорит Москва 03:52
Политика

Застрявшие в Доминикане украинцы попросили Зеленского вернуть их домой

Застрявшая на Доминикане пара украинцев попросила президента страны Владимира Зеленского вернуть их домой.
Российская газета 04:23
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам обеспечить киберустойчивость из-за коронавируса

Банк России разослал банкам и некредитным финансовым организациям (НФО) рекомендации по обеспечению киберустойчивости и информационной безопасности на фоне пандемии коронавируса.
Интерфакс 04:41
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Политика

США могут лишиться лидирующих позиций в мире на фоне коронавируса

Американское издание Foreign Policy опубликовало комментарии экспертов в сфере международных отношений, которые единогласно заявили об угрозе лидирующим позициям Соединенных Штатов в мировом сообществе из-за COVID-19.
Народные новости 03:01
Футбол

Президент «Урала» предложил обнулить РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов предложил обнулить чемпионат, а новый сезон начать в том же составе участников.
Казанские ведомости вчера в 05:26
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион

В Ставропольском крае накануне разразился громкий скандал. В регионе выявили первый случай заражения коронавирусом.
Магсити74 вчера в 02:24
Происшествия

Суд отправил под домашний арест главу отдела полиции Нижнего Новгорода

Московский районный суд Нижнего Новгорода отправил под домашний арест начальника отдела полиции №4 УМВД России по Нижнему Новгороду, которого обвиняют в превышении должностных полномочий.
ТАСС 04:31
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания

На президентских выборах в Абхазии одержал победу оппозиционер Аслан Бжания.
Вести.Ru 04:27
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО направляются в Черное море

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы (SNMG-2) Североатлантического альянса направляются в Черное море, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы.
Газета.Ru 04:00
Экономика

Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях».
РБК 04:23
Общество

В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
РБК 04:02
Общество

71 человек заразился коронавирусом в России за сутки

71 случай заболевания коронавирусом был зарегистрирован в России за минувшие сутки.
Peterburg2.ru 03:04
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

Газета.Ru 03:11
Общество

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Интерфакс 02:43
Общество

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Известия 01:02
Общество

Страны Евросоюза могут закрыть границы на два года

Возможность перекрытия границ на два года из-за ситуации с коронавирусом рассматривается в Евросоюзе, сообщает глава Центрального штаба по борьбе с коронавирусом в Чехии, замминистра здравоохранения республики Росан Прымула.
Gazeta.SPb 01:10
Политика

Перенос голосования по поправкам в Конституцию пока не обсуждают

Вопрос о переносе даты общероссийского голосования по изменениям в Конституцию в настоящее время не обсуждается; при необходимости вопрос будет решаться президентом РФ, так как это в его компетенции, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 04:00
Армия и оружие

Турция обязалась нейтрализовать препятствующих патрулированию боевиков

Турция обязалась нейтрализовать радикальные экстремистские группировки, препятствующие совместному с РФ патрулированию в сирийском Идлибе, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в САР.
РИА Новости 05:04
Политика

Глава МИД Италии лично встретил российские самолеты с медоборудованием

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо лично отправился на военный аэродром Практика-ди-Маре, чтобы встретить самолеты Минобороны России, которые привезли специалистов и медицинское оборудование для оказания помощи в борьбе против коронавируса.
ФАН вчера в 13:10
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 21 марта в 11:04
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