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РБК
РБК

Более 25% россиян выразили надежду на рост доходов в течение полугода

Как заявил «Известиям» член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов, в 2021 году не стоит ждать заметного роста доходов. Он напомнил, что доходы россиян падали с 2014 года, в 2017 году наметился небольшой рост, однако он был нивелирован последствиями пандемии.В источнике
РБК
Коммерсантъ Краснодар
Life.ru
Известия
С чего всё началось

Держат карман шире: 26% россиян ждут роста доходов в ближайшие полгода

Член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов полагает, что пока перспективы для действительного и заметного роста реальных располагаемых доходов россиян, которые бы позволили улучшить уровень жизни, можно назвать туманными.
Известия16:01
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Держат карман шире: 26% россиян ждут роста доходов в ближайшие полгода

Известия16:01

Более 25% россиян выразили надежду на рост доходов в течение полугода

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Опрос показал, сколько россиян ждут роста доходов в ближайшие полгода

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Четверть россиян ждут роста доходов в ближайшие полгода

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Более 25% россиян выразили надежду на рост доходов

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Жители Юга России планируют восстановить личное благополучие до конца года

Коммерсантъ Краснодарвчера в 00:18
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Российский беспилотник «Орион» нанес 17 ударов по террористам в Сирии

Один из российских средневысотных ударных беспилотников большой продолжительности полета "Орион" совершил в Сирии 38 вылетов, в том числе 17 с нанесением ударов по объектам террористов, сообщается в сюжете на телеканале "Россия 1", посвященном российским беспилотным летательным аппаратам.
РИА Новостивчера в 13:24

В Германии сообщили о дилемме Байдена из-за «Северного потока-2»

Немецкие СМИ заявили, что действующая американская администрация президента Джо Байдена хотела бы вернуться к тесному сотрудничеству с Берлином, но камнем преткновения является строительство российского газопровода «Северный поток-2».
Профильвчера в 00:47

Лукаку повторил достижение футболиста «Интера», установленное в 1950 году

Как сообщает Opta Paolo в «Твиттере», бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, отметившийся забитым мячом в этой игре, повторил достижение легендарного футболиста «нерадзурри» Бенито Лоренци, установленное в 1950 году.
Чемпионат20:30