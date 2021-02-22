Как заявил «Известиям» член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов, в 2021 году не стоит ждать заметного роста доходов. Он напомнил, что доходы россиян падали с 2014 года, в 2017 году наметился небольшой рост, однако он был нивелирован последствиями пандемии.

С чего всё началось Держат карман шире: 26% россиян ждут роста доходов в ближайшие полгода Член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов полагает, что пока перспективы для действительного и заметного роста реальных располагаемых доходов россиян, которые бы позволили улучшить уровень жизни, можно назвать туманными. Известия 16:01