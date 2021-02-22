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РБК
РБК

Более 25% россиян выразили надежду на рост доходов в течение полугода

В январском опросе принимали участие 1,6 тыс. жителей из 50 регионов страны. По сравнению с началом пандемии, число оптимистично настроенных граждан увеличилось вдвое — в прошлом году на рост доходов рассчитывали 13% жителей.В источнике
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