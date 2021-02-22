В «Лиге справедливости» Зака Снайдера будет лишь одна новая сцена

В пересъемках сцены участвовали Бен Аффлек, Эзра Миллер и Эмбер Херд, при этом, по словам Деборы, Флэша пришлось снимать дистанционно, поскольку в это время он находился в Великобритании, где работает над «Фантастическими тварями 3». Продюсер рассказал, что съемочная группа ленты очень им помогла и без них качественно снять Миллера точно не получилось бы.