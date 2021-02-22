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РБК
РБК

Более 25% россиян выразили надежду на рост доходов в течение полугода

В январском опросе принимали участие 1,6 тыс. жителей из 50 регионов страны. По сравнению с началом пандемии, число оптимистично настроенных граждан увеличилось вдвое — в прошлом году на рост доходов рассчитывали 13% жителей.В источнике
РБК
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С чего всё началось

Держат карман шире: 26% россиян ждут роста доходов в ближайшие полгода

По данным исследования, 26% россиян ждут улучшения своего финансового положения в первой половине года.
Известия16:01
Подробнее о событии

Более 25% россиян выразили надежду на рост доходов в течение полугода

РБК02:18

Каждый четвертый россиянин рассчитывает на скорый рост доходов

Московский Комсомолец05:33

Опрос показал, сколько россиян ждут повышения уровня дохода

Экономика сегодня03:29

Россияне надеются на увеличение доходов в ближайшие полгода

ФАН03:23

Четверть россиян ожидают роста доходов в 2021 году

News.ru06:21

Четверть россиян ждут роста доходов в ближайшие полгода

Life.ru17:53

Держат карман шире: 26% россиян ждут роста доходов в ближайшие полгода

Известия16:01
Интересное

Главы МИДов стран ЕС договорились о расширении санкций против России

По информации источников Reuters в дипломатических кругах, санкции могут быть введены в отношении председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, директора Росгвардии Виктора Золотова, директора ФСИН Александра Калашникова и генерального прокурора РФ Игоря Краснова.
Коммерсантъ07:50

В «Лиге справедливости» Зака Снайдера будет лишь одна новая сцена

В пересъемках сцены участвовали Бен Аффлек, Эзра Миллер и Эмбер Херд, при этом, по словам Деборы, Флэша пришлось снимать дистанционно, поскольку в это время он находился в Великобритании, где работает над «Фантастическими тварями 3». Продюсер рассказал, что съемочная группа ленты очень им помогла и без них качественно снять Миллера точно не получилось бы.
Киноафиша России19 февраля в 06:38

В ДТП в Туве пострадали 16 человек

«ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного микроавтобуса (находились 11 детей), в лечебное учреждение доставлены 16 человек (в том числе 11 детей)», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском06:44

Испытания новой гиперзвуковой ракеты «Гремлин» стартуют в 2023 году

Испытания разрабатываемой корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" гиперзвуковой авиационной ракеты под кодовым названием "Гремлин" начнутся в 2023 году – сообщают "Известия" со ссылкой на график выполнения работ Минобороны.
Газета.Ru20 февраля в 14:15