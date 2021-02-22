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РБК
РБК 

Более 25% россиян выразили надежду на рост доходов в течение полугода

В январском опросе принимали участие 1,6 тыс. жителей из 50 регионов страны. По сравнению с началом пандемии, число оптимистично настроенных граждан увеличилось вдвое — в прошлом году на рост доходов рассчитывали 13% жителей.В источнике
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С чего всё началось

Держат карман шире: 26% россиян ждут роста доходов в ближайшие полгода

По данным исследования, 26% россиян ждут улучшения своего финансового положения в первой половине года.
Известия16:01
Подробнее о событии

Четверть россиян ожидают роста доходов в 2021 году

News.ru06:21

Четверть россиян ждут роста доходов в ближайшие полгода

Life.ru17:53

Опрос показал, сколько россиян ждут повышения уровня дохода

Экономика сегодня03:29

Россияне надеются на увеличение доходов в ближайшие полгода

ФАН03:23

Более 25% россиян выразили надежду на рост доходов в течение полугода

РБК02:18

Каждый четвертый россиянин рассчитывает на скорый рост доходов

Московский Комсомолец05:33

Держат карман шире: 26% россиян ждут роста доходов в ближайшие полгода

Известия16:01
Интересное

Злоумышленник стримил чаты из Clubhouse вопреки запрету

Зависимость Clubhouse от Agora поднимает вопрос о сохранности личных данных пользователей, так как метаданные из социальной сети передавались на серверы, которые находятся в КНР, что потенциально дает местным властям доступ к ним.
Газета.Ru02:16

Видеокарты Nvidia GeForce RTX 3060 уже появились на «Авито»

Новые видеоускорители предлагают по цене от 67 тысяч рублей Официальный страт продаж новых видеокарт от Nvidia — GeForce RTX 3060 должен состояться 25 февраля 2021 года, однако, на российской онлайн-площадке вторичной торговли «Авито» уже появились первые объявления о продаже.
Центральная Служба Новостей08:06

СК проверит посты пензенской школьницы на экстремизм

Ранее интернет-издание "7x7" сообщило, что исполняющая обязанности директора пензенской школы №66 Вера Махонина написала заявление в полицию с просьбой проверить на наличие экстремизма и призывов к свержению власти посты и репосты ученицы восьмого класса, связанные с предстоящей 23 февраля несогласованной акцией КПРФ в Пензе.
РИА Новости04:56