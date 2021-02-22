В январском опросе принимали участие 1,6 тыс. жителей из 50 регионов страны. По сравнению с началом пандемии, число оптимистично настроенных граждан увеличилось вдвое — в прошлом году на рост доходов рассчитывали 13% жителей.

С чего всё началось Держат карман шире: 26% россиян ждут роста доходов в ближайшие полгода По данным исследования, 26% россиян ждут улучшения своего финансового положения в первой половине года. Известия 16:01