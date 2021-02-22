Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Более 25% россиян выразили надежду на рост доходов в течение полугода

Как заявил «Известиям» член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов, в 2021 году не стоит ждать заметного роста доходов. Он напомнил, что доходы россиян падали с 2014 года, в 2017 году наметился небольшой рост, однако он был нивелирован последствиями пандемии.В источнике
РБК
Молва
ГЛАС.RU
Коммерсантъ Краснодар
Народные новости
Life.ru
Live24
ФАН
Экономика сегодня
Известия
С чего всё началось

Держат карман шире: 26% россиян ждут роста доходов в ближайшие полгода

По данным исследования, 26% россиян ждут улучшения своего финансового положения в первой половине года.
Известия16:01
Подробнее о событии

Опрос показал, сколько россиян ждут повышения уровня дохода

Экономика сегодня03:29

Опрос показал, сколько россиян ждут роста доходов в ближайшие полгода

Online47.ru22:56

Более четверти россиян выразили надежду на рост доходов в течение полугода

Live2403:17

Более 25% россиян выразили надежду на рост доходов в течение полугода

РБК02:18

Россияне надеются на увеличение доходов в ближайшие полгода

ФАН03:23

Четверть россиян ждут роста доходов в ближайшие полгода

Life.ru17:53

Держат карман шире: 26% россиян ждут роста доходов в ближайшие полгода

Известия16:01
Интересное

54-летняя актриса Татьяна Лазарева призналась в желании совершить самоубийство

Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, 54-летняя российская телеведущая и актриса Татьяна Лазарева поделилась в одном из последних интервью информацией о том, почему не появляется сейчас на телеэкранах.
Evo-rus.comвчера в 10:00

Рааб призовет СПЧ ООН отреагировать на «нарушения прав человека» в РФ

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призовет Совет по правам человека ООН принять меры в связи с «систематическими нарушениями прав человека» в России, Белоруссии, Мьянме и Китае.
Известия18:56