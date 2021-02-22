Более четверти россиян — 26% — рассчитывают, что в первой половине 2021 года их финансовое положение улучшится. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМом и «Дом.РФ», пишут «Известия». В январском опросе принимали участие 1,6 тыс. жителей из 50 регионов страны.

С чего всё началось Держат карман шире: 26% россиян ждут роста доходов в ближайшие полгода По данным исследования, 26% россиян ждут улучшения своего финансового положения в первой половине года. Известия 16:01