Более 25% россиян выразили надежду на рост доходов в течение полугода
Как заявил «Известиям» член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов, в 2021 году не стоит ждать заметного роста доходов. Он напомнил, что доходы россиян падали с 2014 года, в 2017 году наметился небольшой рост, однако он был нивелирован последствиями пандемии.В источнике
С чего всё началось
Держат карман шире: 26% россиян ждут роста доходов в ближайшие полгода
По данным исследования, 26% россиян ждут улучшения своего финансового положения в первой половине года.
Известия16:01
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