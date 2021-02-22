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РБК
РБК

Более 25% россиян выразили надежду на рост доходов в течение полугода

Как заявил «Известиям» член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов, в 2021 году не стоит ждать заметного роста доходов. Он напомнил, что доходы россиян падали с 2014 года, в 2017 году наметился небольшой рост, однако он был нивелирован последствиями пандемии.В источнике
РБК
Молва
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