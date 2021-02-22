Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Более 25% россиян выразили надежду на рост доходов в течение полугода

Более четверти россиян — 26% — рассчитывают, что в первой половине 2021 года их финансовое положение улучшится. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМом и «Дом.РФ», пишут «Известия». В январском опросе принимали участие 1,6 тыс. жителей из 50 регионов страны.В источнике
РБК
АБН
Молва
Московский Комсомолец
SM News
FBM.ru
ГЛАС.RU
ПРАЙМ
Сайт Зиновьевского клуба
Газета.Ru
RuNews24.ru
News.ru
Коммерсантъ Краснодар
Известия Мордовии
Народные новости
Life.ru
Mockva.ru
Live24
ФАН
Экономика сегодня
Известия
Петербургский дневник
С чего всё началось

Держат карман шире: 26% россиян ждут роста доходов в ближайшие полгода

По данным исследования, 26% россиян ждут улучшения своего финансового положения в первой половине года.
Известия16:01
Подробнее о событии

Четверть россиян ожидают роста доходов в 2021 году

News.ru06:21

Каждый четвертый россиянин рассчитывает на скорый рост доходов

Московский Комсомолец05:33

Четверть россиян ждут роста доходов в ближайшие полгода

Life.ru17:53

Россияне надеются на увеличение доходов в ближайшие полгода

ФАН03:23

Более 25% россиян выразили надежду на рост доходов в течение полугода

РБК02:18

Четверть россиян надеются на рост доходов

Газета.Ru05:01

Держат карман шире: 26% россиян ждут роста доходов в ближайшие полгода

Известия16:01
Интересное

МИД резко высказался о новых санкциях ЕС из-за Навального

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза на заседании в Брюсселе в понедельник согласовали расширение персональных санкций против России за ситуацию вокруг Алексея Навального.
РИА Новости14:19

В США объявлен траур по 500 тысячам умерших от COVID-19

В США число летальных исходов заражения коронавирусом COVID-19 превысило 500 тыс. Американский президент Джо Байден объявил в стране пятидневный траур и потребовал приспустить все флаги, в том числе над Белым домом.
Коммерсантъ13:35