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РБК
РБК

Более 25% россиян выразили надежду на рост доходов в течение полугода

Более четверти россиян — 26% — рассчитывают, что в первой половине 2021 года их финансовое положение улучшится. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМом и «Дом.РФ», пишут «Известия». В январском опросе принимали участие 1,6 тыс. жителей из 50 регионов страны.В источнике
РБК
АБН
Молва
Московский Комсомолец
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С чего всё началось

Держат карман шире: 26% россиян ждут роста доходов в ближайшие полгода

По данным исследования, 26% россиян ждут улучшения своего финансового положения в первой половине года.
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