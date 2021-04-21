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Более 26,5 тыс. ипотечных договоров зарегистрировано за январь-март в Москве

В сообщении уточняется, что в марте в Москве зарегистрировано 11 404 договора ипотечного жилищного кредитования – на 24% больше, чем в феврале (9 182).
Интерфакс
В сравнении с мартом прошлого года, когда москвичи оформили 10 397 ипотек, показатель увеличился на 10%.
Интерфакс
Показатель марта 2021 года — максимальный для этого месяца за всю историю подобной статистики, отмечают в ведомстве.
РБК
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