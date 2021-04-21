Артемий Панарин не приедет в сборную России на чемпионат мира-2021

Нападающий «Рейнджерс» хоккеист Артемий Панарин не войдет в состав национальной сборной на чм-2021 по хоккею в Риге, даже если его команда вылетит из Кубка Стэнли на ранней стадии или не попадет в его розыгрыш.