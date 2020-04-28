Коронавирус
Газета.RuУ более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус
Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН.
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Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 40 заключенных имеют положительный тест на коронавирус, тяжелых случаев нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН.ТАСС09:28
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