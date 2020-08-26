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ТАСС
ТАСС

Россия поставит Казахстану более 2 млн доз вакцины «Спутник V»

РФ в рамках соглашения поставит в Казахстан более 2 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", в дальнейшем может увеличить объем поставок до 5 млн доз, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.В источнике
С чего всё началось
Москва и Нур-Султан подписали соглашение о поставке в республику российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается
 на официальном сайте премьер-министра Казахстана.
Lenta.ru02:25
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Газета.Ru

Более 2 млн доз российской вакцины «Спутник V» получит Казахстан

Газета.Ru06:41
ТАСС

Россия поставит Казахстану более 2 млн доз вакцины «Спутник V»

ТАСС06:26
РИА Новости

Казахстан договорился с Россией о поставке вакцины от коронавируса

РИА Новости02:17
РБК

Казахстан договорился с РФПИ о предоставлении вакцины от COVID-19

РБК02:38
Lenta.ru

Россия и Казахстан подписали соглашение о поставке вакцины от коронавируса

Lenta.ru02:25
Национальная служба новостей

Казахстан договорился о поставках российской вакцины против COVID-19

Национальная служба новостей02:20
RT на русском

Казахстан договорился с РФПИ об объёме вакцины от коронавируса

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Российская газета05:22