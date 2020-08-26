Россия поставит Казахстану более 2 млн доз вакцины «Спутник V»
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РФ в рамках соглашения поставит в Казахстан более 2 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", в дальнейшем может увеличить объем поставок до 5 млн доз, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.В источнике
С чего всё началось
Москва и Нур-Султан подписали соглашение о поставке в республику российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается
на официальном сайте премьер-министра Казахстана.
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Казахстан договорился о поставках российской вакцины против COVID-19
Национальная служба новостей02:20