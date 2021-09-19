Специалисты ВОЗ призвали страны, в которых врачи выступают за возможность ревакцинации, отказаться от этого, направив лишние вакцины в государства, где заметно ощущается нехватка доз вакцин от коронавируса для первичного введения.
За последние месяцы инвесторы в китайский рынок пережили настоящее потрясение — из-за ужесточения регулирования технологического сектора и критики некоторых отраслей в государственных СМИ котировки многих компаний обвалились.
Съемка была выполнена в рамках 13-го полета аппарата Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продемонстрировало 3D-снимки поверхности Марса, полученные благодаря вертолету Ingenuity.