Будьте в Плюсе

Более 2 тыс. человек эвакуировали в районе извержения вулкана на Канарах

Эвакуация жителей проводится в ряде муниципалитетов на острове Пальма (Канарские острова), где ранее в воскресенье, 19 сентября, началось извержение вулкана, сообщает телеканал 24 Horas.
Известия
По данным местных СМИ, потоки лавы достигли одного из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны извержения вулкана.
ТАСС
До извержения на острове, где проживают около 85 тыс. человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности.
Интерфакс
Последнее извержение вулкана на этом острове было зафиксировано в 1971 году.
ТАСС

Подробнее о событии

На Канарских островах 5 тысяч человек эвакуированы из-за извержения вулкана
Российская газета18:19
Лава из вулкана на острове Пальма достигла жилых домов
Коммерсантъвчера в 15:48
Испанский остров Пальма может накрыть мощное землетрясение
Countryscanner17 сентября в 16:58
Премьер Испании отложил поездку в США из-за извержения вулкана
Говорит Москвавчера в 12:47
СМИ: на острове Пальма потоки лавы достигли жилых домов
ТАССвчера в 14:40
Испания рекомендовала авиакомпаниям не летать на Канарские острова из-за вулкана на Пальме
Lenta.ruвчера в 13:12
Остров Пальма в Испании находится под угрозой извержения вулкана
Интерфакс17 сентября в 03:46

Интересное

Почему ВОЗ не рекомендует ревакцинацию, а большинство стран ее проводит

Специалисты ВОЗ призвали страны, в которых врачи выступают за возможность ревакцинации, отказаться от этого, направив лишние вакцины в государства, где заметно ощущается нехватка доз вакцин от коронавируса для первичного введения.
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 06:38

Акции КНР утратили доверие инвесторов. Что делать с бумагами прямо сейчас

За последние месяцы инвесторы в китайский рынок пережили настоящее потрясение — из-за ужесточения регулирования технологического сектора и критики некоторых отраслей в государственных СМИ котировки многих компаний обвалились.
РБК Инвестиции18 сентября в 05:00

«Единая Россия» набрала 54,25% голосов по итогам онлайн-голосования в шести регионах

Партия «Единая Россия» набрала 54,25% голосов по итогам дистанционного электронного голосования в шести регионах, не считая результатов в Москве, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.
Взгляд.рувчера в 15:30

Вертолет Ingenuity сделал 3D-снимки поверхности Марса

Съемка была выполнена в рамках 13-го полета аппарата Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продемонстрировало 3D-снимки поверхности Марса, полученные благодаря вертолету Ingenuity.
Центральная Служба Новостейвчера в 04:57