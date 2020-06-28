Общество

ЧемпионатЧемпионатБолее 2 тыс. иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018

Заместитель главы Министерства иностранных дел России статс-секретарь Евгений Иванов сообщил о нахождении в стране иностранных болельщиков, прибывших на чемпионат мира – 2018.
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с чего всё началось

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов — о планах по либерализации визового режима

Замглавы МИД РФ Евгений Иванов — о планах по либерализации визового режима На минувшей неделе Госдума приняла в первом чтении подготовленный МИД РФ законопроект о единой электронной визе.
Коммерсантъвчера в 14:36

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В МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев

РБКвчера в 16:40

МИД: более 2 тысяч иностранных болельщиков остаются в РФ после чемпионата мира по футболу

ТАССвчера в 14:07

Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018

РИА Новостивчера в 15:26

В России после ЧМ по футболу остаются свыше 2 тысяч иностранцев

Московский Комсомолецвчера в 14:48

В МИДе заявили о более 2 тыс. оставшихся в РФ после ЧМ-2018 иностранцев

Известиявчера в 14:38

После ЧМ-2018 по футболу в РФ остались более 2 тысяч иностранцев

РЕН ТВвчера в 14:17

Подсчитано число оставшихся в России после ЧМ-2018 иностранцев

Lenta.ruвчера в 15:38
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Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
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Политика

Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы

Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 14:38
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Армия и оружие

Курды потребовали от российских военных разобраться с Турцией

Курды призывают РФ "выполнить свой долг" в Сирии. Курды потребовали от российских военных разобраться с Турцией.
Piter.tv 05:47
Политика

В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
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Происшествия

В Норильске остановлен сброс стоков с обогатительной фабрики в тундру

В Норильске остановлена несанкционированная перекачка в тундру стоков с входящей в "Норникель" Талнахской обогатительной фабрики.
МонаВиста вчера в 06:05
Авто

Новая Skoda Octavia получила битопливную версию G-Tec

Skoda Octavia G-Tec оснащена 1,5-литровым турбодвигателем на 130 лошадиных сил.
За рулем Кубань вчера в 03:45
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Общество

«Роскосмос» объяснил высокую стоимость ракеты «Ангара»

РИА Новости 02:41
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости 27 июня в 11:29
2
Общество

Кинотеатры в России откроются 15 июля

С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
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Общество

Общая явка на голосование по поправкам к Конституции достигла 37,2%

Более 40 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за четыре дня, общая явка составила 37,2%, сообщает Центризбирком.
RT на русском 05:24
Политика

ОСК лишилась президента. В стране он может быть только один

Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что больше не президент, а генеральный директор.
Фонтанка.Ру 05:52
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
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Происшествия

В Норильске на полигоне промышленных отходов произошел пожар

Российская газета 04:45
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Общество

Опубликовано «лучшее фото» НЛО за 40 лет

Житель Польши сделал, по словам уфологов, лучшие снимки НЛО за 40 лет, пишет The Mirror.
Известия вчера в 18:00
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Политика

Памфилова напомнила о просьбе не публиковать экзитполы на плебисците

Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные экзитполов, по крайней мере до того момента, когда закончится голосование.
РБК 05:29
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Технологии

Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне

Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности.
Газета.Ru 05:08
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Общество

Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем

Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:28
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Автоспорт

Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме

Car.ru 00:47
Армия и оружие

Подлодки «Казань» и «Князь Олег» до конца года войдут в состав ВМФ

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что атомные подводные лодки «Казань» и «Князь Олег» по плану должны быть переданы ВМФ России в этом году.
RT на русском 05:37
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Общество

Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»

Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
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Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
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Политика

Лукашенко рассказал о выводе $640 млн Белгазпромбанком в Латвию

12 июня в Белгазпромбанке прошел обыск, были возбуждены уголовные дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников банка и задержаны 15 человек, в том числе несколько топ-менеджеров.
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Гаджеты

Honor назвал особенность смартфона Honor 30 Lite

Ранее появилась информация о том, что Honor 30 Lite будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 2400 x 1080 пикселей с частотой обновления изображения 90 Гц, однокристальной системой Dimensity 800 и 6 ГБ оперативной памяти.
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Кино

Актер Marvel обвинил в расизме создателей фильма «Черная пантера»

Piter.tv вчера в 09:05
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Гаджеты

Xiaomi выпустит премиальные телевизоры со 120-герцевыми экранами OLED

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Энергетика

В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
Авто

250-сильную Mazda3 с мотором от CX-9 представят 8 июля в США

Автомобиль Mazda 3, с двигателем от модели CX-9, представят на американском рынке уже 8 июля.
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