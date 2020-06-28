Замглавы МИД РФ Евгений Иванов — о планах по либерализации визового режима На минувшей неделе Госдума приняла в первом чтении подготовленный МИД РФ законопроект о единой электронной визе.

с чего всё началось

Заместитель главы Министерства иностранных дел России статс-секретарь Евгений Иванов сообщил о нахождении в стране иностранных болельщиков, прибывших на чемпионат мира – 2018.

Более 2 тыс. иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018

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