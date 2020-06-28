Общество
ЧемпионатБолее 2 тыс. иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018
Заместитель главы Министерства иностранных дел России статс-секретарь Евгений Иванов сообщил о нахождении в стране иностранных болельщиков, прибывших на чемпионат мира – 2018.
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с чего всё началось
Замглавы МИД РФ Евгений Иванов — о планах по либерализации визового режима На минувшей неделе Госдума приняла в первом чтении подготовленный МИД РФ законопроект о единой электронной визе.Коммерсантъвчера в 14:36
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Политика
Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы
Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 14:38
Армия и оружие
Курды потребовали от российских военных разобраться с Турцией
Курды призывают РФ "выполнить свой долг" в Сирии. Курды потребовали от российских военных разобраться с Турцией.
Piter.tv 05:47
Политика
В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03
Происшествия
В Норильске остановлен сброс стоков с обогатительной фабрики в тундру
В Норильске остановлена несанкционированная перекачка в тундру стоков с входящей в "Норникель" Талнахской обогатительной фабрики.
МонаВиста вчера в 06:05
Авто
Новая Skoda Octavia получила битопливную версию G-Tec
Skoda Octavia G-Tec оснащена 1,5-литровым турбодвигателем на 130 лошадиных сил.
За рулем Кубань вчера в 03:45
Общество
«Роскосмос» объяснил высокую стоимость ракеты «Ангара»
РИА Новости 02:41
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 27 июня в 11:29
Общество
Кинотеатры в России откроются 15 июля
С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
Общество
Общая явка на голосование по поправкам к Конституции достигла 37,2%
Более 40 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за четыре дня, общая явка составила 37,2%, сообщает Центризбирком.
RT на русском 05:24
Политика
ОСК лишилась президента. В стране он может быть только один
Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что больше не президент, а генеральный директор.
Фонтанка.Ру 05:52
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Происшествия
В Норильске на полигоне промышленных отходов произошел пожар
Российская газета 04:45
Общество
Опубликовано «лучшее фото» НЛО за 40 лет
Житель Польши сделал, по словам уфологов, лучшие снимки НЛО за 40 лет, пишет The Mirror.
Известия вчера в 18:00
Политика
Памфилова напомнила о просьбе не публиковать экзитполы на плебисците
Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные экзитполов, по крайней мере до того момента, когда закончится голосование.
РБК 05:29
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности.
Газета.Ru 05:08
Общество
Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем
Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:28
Армия и оружие
Подлодки «Казань» и «Князь Олег» до конца года войдут в состав ВМФ
Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что атомные подводные лодки «Казань» и «Князь Олег» по плану должны быть переданы ВМФ России в этом году.
RT на русском 05:37
Общество
Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»
Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
Политика
Лукашенко рассказал о выводе $640 млн Белгазпромбанком в Латвию
12 июня в Белгазпромбанке прошел обыск, были возбуждены уголовные дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников банка и задержаны 15 человек, в том числе несколько топ-менеджеров.
Ведомости 01:20
Гаджеты
Honor назвал особенность смартфона Honor 30 Lite
Ранее появилась информация о том, что Honor 30 Lite будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 2400 x 1080 пикселей с частотой обновления изображения 90 Гц, однокристальной системой Dimensity 800 и 6 ГБ оперативной памяти.
iXBT.com 01:36
Кино
Актер Marvel обвинил в расизме создателей фильма «Черная пантера»
Piter.tv вчера в 09:05
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
Авто
250-сильную Mazda3 с мотором от CX-9 представят 8 июля в США
Автомобиль Mazda 3, с двигателем от модели CX-9, представят на американском рынке уже 8 июля.
Car.ru вчера в 10:16