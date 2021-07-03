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Более 300 афганских военных отступили в Таджикистан после боя с талибами

Таджикские пограничники впустили на территорию своей страны более 300 военных из Афганистана, которые отступили после столкновения с членами движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).
РБК
Таджикские пограничники, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили афганским военнослужащим беспрепятственно пройти на территорию республики.
Политическая Экспертиза
Отмечается, что обстановка в нескольких селах провинции Бадахшан, которая граничит с Таджикистаном, осложнилась сегодня примерно в 16:00 по московскому времени.
Комсомольская правда
Обстановка на границе между Таджикистаном и Афганистаном находится под полным контролем таджикских пограничников, заключили в пресс-центре.
РИА Новости

С чего всё началось

«Более 300 военнослужащих вооруженных сил Исламской Республики Афганистан, не выдержав вооруженного сопротивления, пересекли государственную границу через охранную полосу»,— приводит «Ховар
» выдержку из сообщения погранслужбы.

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Khovar: 300 афганских военных отступили в Таджикистан после боёв с талибами

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