Туристы с 1 августа получат возможность вакцинироваться на территории Краснодарского края

Вице-премьер добавила, что приезжающим на отдых в Краснодарский край гражданам, кто не успел пройти вакцинацию, можно это сделать в течение трех дней "с момента прибытия на территории Краснодарского края".