Более 300 афганских военных отступили в Таджикистан после боя с талибами
С чего всё началось
«Более 300 военнослужащих вооруженных сил Исламской Республики Афганистан, не выдержав вооруженного сопротивления, пересекли государственную границу через охранную полосу»,— приводит «Ховар
» выдержку из сообщения погранслужбы.
Khovar: 300 афганских военных отступили в Таджикистан после боёв с талибами
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Таджикистан впустил более 300 отступивших после боев с талибами афганских военных
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СМИ: Таджикистан впустил более 300 афганских военных, отступивших после боев с талибами
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