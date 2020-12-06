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Информации о столкновениях милиции и протестующих не поступало. В Минске более 300 человек были задержаны за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в ходе прошедших в воскресенье несанкционированных акций протеста. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

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