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Более 300 человек задержаны в ходе протестных акций в Минске

Информации о столкновениях милиции и протестующих не поступало. В Минске более 300 человек были задержаны за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в ходе прошедших в воскресенье несанкционированных акций протеста. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.В источнике
С чего всё началось
"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 300 граждан, в отношении которых начат административный процесс по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий)", - отметил представитель ГУВД, комментарий которого размещен на сайте
 минской милиции.
ТАССвчера в 10:22
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RT на русском

Более 300 человек задержаны в ходе протестных акций в Минске

RT на русскомвчера в 14:14
РБК

В Минске на акции протеста задержали более 300 человек

РБКвчера в 11:17
РИА Новости

В Минске задержали более 300 человек на акциях протеста

РИА Новостивчера в 10:53
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Число задержанных на акции протеста в Минске превысило 300 человек

Lenta.ruвчера в 11:00
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ГУВД Мингорисполкома подсчитало задержанных

Вести.Ruвчера в 10:52
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В Минске на акции протеста задержали более 300 человек

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В Минске на несанкционированных акциях задержали более 300 человек

ТАССвчера в 10:22

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