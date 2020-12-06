Более 300 человек задержаны в ходе протестных акций в Минске
Информации о столкновениях милиции и протестующих не поступало. В Минске более 300 человек были задержаны за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в ходе прошедших в воскресенье несанкционированных акций протеста. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.В источнике
С чего всё началось
"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 300 граждан, в отношении которых начат административный процесс по ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий)", - отметил представитель ГУВД, комментарий которого размещен на сайте
минской милиции.
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