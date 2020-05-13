Коронавирус

Матч ТВМатч ТВБолее 300 фанатских группировок выступили против возобновления футбола

Более 300 фанатских объединений, представляющих более 150 клубов Европы, подписали пресс-релиз с призывом отказаться от идеи возобновления сезона, если санитарные условия не позволяют болельщикам вернуться на стадион.
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Более 300 фанатских группировок выступили против возобновления футбола

Матч ТВвчера в 20:22

Фанатские объединения Европы выступили за остановку сезона

Soccer.ruвчера в 16:40

Фанатские объединения выступили против возобновления сезона без зрителей

РИА Новостивчера в 14:57

Фанатские объединения выступили против возобновления сезона без зрителей

Советский спортвчера в 15:29

Более 400 фанатских объединений выступили против возобновления сезона

ProstoProSportвчера в 13:45

Более 400 фанатских группировок Европы выступило против возобновления сезона

Чемпионатвчера в 13:10

Фанаты 150 европейских клубов призывают УЕФА и лиги не возобновлять соревнования

Евро-футбол.рувчера в 08:23
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Экономика

Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам

Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам НАУФОР направила письмо на Московскую биржу с просьбой принять участие в реструктуризации убытков клиентов, полученных в результате исполнения апрельского фьючерса на нефть по отрицательной цене.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
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Общество

Роспотребнадзор дал школам и баням рекомендации о снятии ограничений

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по соблюдению безопасности при поэтапном снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
РБК вчера в 14:46
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Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
4,8K
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 12 мая в 11:48
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Политика

СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
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Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

RT на русском вчера в 13:28
1,7K
Экономика

Эксперты сообщили о падении средней суммы ипотечного кредита в апреле

Средний размер ипотечного кредита в России в апреле снизился почти на 10% по сравнению с показателями предыдущего месяца.
RT на русском 00:01
Транспорт

На границе Приморья с Китаем снова приостановлено сообщение

Заболевшего россиянина сразу же отправили обратно домой, а вновь прибывающим водителям пообещали с пятницы предоставить другую гостиницу для отдыха. screen, в очереди некоторые фуры стоят сутками При этом выполнение рейсов растянется во времени, - китайская сторона приняла решение вдвое сократить грузопоток через пункт пропуска.
Vostok.Today вчера в 18:04
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Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
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Общество

ЕГЭ перенесено на более поздние сроки

Экзаменационная кампания в регионах пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму.
Голос Эренлара вчера в 13:08
1,1K
Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Известия вчера в 22:24
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Политика

Рада не поддержала резолюцию партии Зеленского на тему Дня Победы

Верховная рада не смогла одобрить проект постановления об обращении к национальным парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям "по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе 1939-1945 годов".
ТАСС вчера в 08:13
Здоровье

Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
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Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости вчера в 06:08
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
7
Общество

Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»

Злоумышленники атаковали сайт акции в том числе утром 9 мая, направив на него более 90 млн запросов, примерно по 18,5 тыс. в секунду.
REGNUM 12 мая в 07:54
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Происшествия

Ещё одна курганская больница закрыта на карантин

Далматово, Курганская область, 13 мая 2020, 18:28 — REGNUM В Курганской области на карантин закрыта ещё одна районная больница.
REGNUM вчера в 11:28
1
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1K
Общество

Чубайс раскрыл становой хребет России

Ранее Чубайс уже говорил о том, что цифровая экономика в стране в сложившихся обстоятельствах вырастет.
Lenta.ru вчера в 08:32
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Авто

Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоблогер Андрей Макар подсчитал, сколько будет стоить Lada Vesta, если самостоятельно собрать ее из запчастей, и можно ли на этом сэкономить — эксперимент опубликован на YouTube.
Sibnet Новости вчера в 04:38
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Общество

Федеральное Правительство утвердило выплаты семьям с детьми

Федеральное Правительство утвердило выплаты семьям с детьми.
Минсельхозпрод Дагестана вчера в 15:57
3,2K
Шоу-бизнес

Третья жена Башарова рассказала, как он над ней измывался и даже душил

Вести.Ru вчера в 11:33
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
3,6K
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Общество

В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

Ранее президент Владимир Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, поскольку портал госуслуг не справился с объемом обращений.
РИА Новости вчера в 22:11
10
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
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Происшествия

В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК вчера в 18:31
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры

Стоит отметить, что флагман полностью обновился - обзавелся иной решеткой радиатора в стиле новых моделей немецкого бренда и светодиодной оптикой.
Car.ru 12 мая в 11:42
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Общество

Россияне назвали главную проблему дистанционного образования

81% респондентов полагают, что самоизоляция мешает выпускникам готовиться к экзаменам.
РБК вчера в 22:00
Как работают Яндекс.Новости?
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