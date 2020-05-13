Более 300 фанатских объединений, представляющих более 150 клубов Европы, подписали пресс-релиз с призывом отказаться от идеи возобновления сезона, если санитарные условия не позволяют болельщикам вернуться на стадион.

Более 300 фанатских группировок выступили против возобновления футбола

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