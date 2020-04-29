Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъБолее 300 млн человек могут лишиться работы к июлю из-за коронавируса

Около 305 млн рабочих мест с полной ставкой может быть потеряно во втором квартале из-за пандемии коронавируса, следует из третьего доклада (.pdf) Международной организации труда (МОТ) о ситуации в мире во время пандемии коронавируса.
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МОТ предупредила о лишении 1,6 млрд человек средств из-за коронавируса

РБК13:19

Полтора миллиарда человек столкнулись с риском остаться без денег

Lenta.ru10:43

МОТ заявила, что 300 млн человек могут лишиться работы из-за COVID-19

RT на русском08:06

Эксперты спрогнозировали потерю работы 300 млн человек из-за пандемии

Известия09:08

Более 300 млн человек могут лишиться работы к июлю из-за коронавируса

Коммерсантъ09:03

Коронавирус оставит без средств на жизнь 1,6 млрд человек

Национальная служба новостей10:51

Эксперты предупредили, что 1,6 млрд человек в мире лишатся средств из-за продления изоляции

Интерфакс10:11
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Наука

Причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин названа

Еще в январе внимание ученых привлек тот факт, что погибших от коронавируса мужчин было больше, чем женщин.
ToDay News Ufa 04:07
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
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Происшествия

В Нижнем Новгороде привлекли к ответственности участников хоровода

РИА Новости 08:31
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Интернет

Сервис видеоконференций Google Meet станет бесплатным

Google открывает бесплатный доступ к сервису видеоконференций Meet. Об этом сообщается в блоге компании.
Adindex.ru 09:26
Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
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Армия и оружие

В США показали прототип нового танка для сухопутных сил

В Соединенных Штатах впервые были публично показаны опытные образцы новых легких танков.
Военное дело 27 апреля в 04:01
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Игры

Ubisoft бесплатно и навсегда раздаст Assassin’s Creed 2

Компания Ubisoft вновь решила порадовать геймеров выгодной акцией, в рамках которой раздаст свой популярный тайтл Assassin's Creed 2 бесплатно и навсегда.
Ferra 03:43
Здоровье

Минздрав не рекомендует лечиться бессимптомным носителям коронавируса

В Министерстве здравоохранения России заявили, что заболевшим COVID-19, но переносящим инфекцию бессимптомно, никакая дополнительная терапия не требуется.
Уралинформбюро 08:29
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Кино

Умер индийский актёр Ирфан Кхан

RT на русском 09:54
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
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Происшествия

В магазине в Москве покупателю откусили часть уха

РБК 13:11
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Здоровье

В Саратовской области режим самоизоляции продлят после 1 мая

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области рассматривается вопрос сохранения масочного режима до конца текущего года.
REGNUM 13:21
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Здоровье

В Челябинской области подтверждено 499 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 67 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что на 48 случаев больше, чем сутки назад.
Урал-пресс-информ 02:04
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Общество

Путин подписал указ о новых нерабочих днях

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая. Соответствующий документ опубликован пресс-службой Кремля.
RT на русском вчера в 12:15
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Технологии

Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона

Порой даже встречается, что шпионская программа в смартфон установлена в самой прошивке, а такое приложение очень сложно вычислить и практически невозможно удалить или отключить.
Astera вчера в 04:24
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Здоровье

Случаи нового вирусного синдрома выявлены и у детей во Франции

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в эфире новостного радио Franceinfo сообщил о случаях нового вирусного заболевания, впервые выявленного в Британии.
UfacityNews.ru 08:43
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Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
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Общество

Свердловский губернатор привёл пример распространения COVID-19 в сёлах

Уральский меридиан 11:22
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Политика

Мишустин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию

Запрет на въезд иностранцев в Россию действует с 18 марта. На 28 апреля коронавирусом заразились более 99 тысяч россиян.
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Общество

Мурашко: В диагностировании COVID-19 помогает искусственный интеллект

На помощь в постановке диагноза коронавируса приходит на помощь искусственный интеллект, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Российская газета 13:06
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Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
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Авто

АвтоВАЗ запустил продажи самого дорогого Lada Xray Cross Instinct

28 апреля стартовали дистанционные продажи новой специальной серии хэтчбека Lada XRAY Сross Instinct, оснащенной мультимедийной системой Яндекс.Авто.
SpeedMe вчера в 07:31
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Религия

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

ТАСС 08:31
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Энергетика

Мировые цены на нефть демонстрируют рост

Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
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Общество

Действие пропускного режима в Подмосковье продлевается по 11 мая

Пропускной режим действует в Московской области с 15 апреля.
Интерфакс - Россия 13:44
Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
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Политика

Байдена обвинили в изнасиловании

Бывшая сотрудника экс-вице-президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании.
Газета.Ru 04:37
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
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Политика

На Украине заявили об украинском происхождении российской «Арматы»

Российский перспективный танк Т-14 «Армата» имеет украинское происхождение, пишет Defense Express.
Lenta.ru вчера в 08:06
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Авто

В июне Kia привезет в Россию кроссовер XCeed

В январе 2020 года компания Kia оформила на новинку Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), из которого мы знаем, что кроссовер предложат с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор: 1.4 T-GDI мощностью 140 л.с. (242 Нм) и 1.6 T-GDI мощностью 200 л.с. (265 Нм).
110km.ru 11:50
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