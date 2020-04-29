Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъБолее 300 млн человек могут лишиться работы к июлю из-за коронавируса

Около 305 млн рабочих мест с полной ставкой может быть потеряно во втором квартале из-за пандемии коронавируса, следует из третьего доклада (.pdf) Международной организации труда (МОТ) о ситуации в мире во время пандемии коронавируса.
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Полтора миллиарда человек столкнулись с риском остаться без денег

Lenta.ru10:43

Эксперты спрогнозировали потерю работы 300 млн человек из-за пандемии

Известия09:08

Эксперты предупредили, что 1,6 млрд человек в мире лишатся средств из-за продления изоляции

Интерфакс10:11

1,6 млрд человек потеряют средства к существованию из-за продления карантина

Газета.Ru10:19

Более 300 млн человек могут лишиться работы к июлю из-за коронавируса

Коммерсантъ09:03

МОТ заявила, что 300 млн человек могут лишиться работы из-за COVID-19

RT на русском08:06

МОТ предсказала более 300 млн человек потерю работы из-за пандемии

Взгляд.ру07:55
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Футбол

Во Франции досрочно завершен чемпионат страны по футболу

Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен в связи с пандемией COVID-19, заявил премьер страны Эдуар Филипп.
BFM.ru вчера в 14:36
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Общество

Белый медведь убил медведицу в зоопарке Ижевска

Белый медведь Балу из ижевского зоопарка убил медведицу Аврору.
Телеканал 360° 09:33
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Происшествия

Украинских туристов нашли мертвыми в гостинице на Бали

Lenta.ru 10:39
Политика

Путин напомнил о примере Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу

Путин напомнил о том, что в древней Спарте больных и увечных детей, согласно легенде, сбрасывали со скалы, а также упомянул рассказ Джека Лондона, в котором стариков оставляли на съедение диким зверям.
РБК вчера в 12:36
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Шоу-бизнес

В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная

27 апреля 2020 года состоялась премьера клипа Тимура Юнусова и Григория Лепса «С чистого листа».
SM News вчера в 04:49
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Общество

СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной

Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
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Политика

Зеленский подписал закон о продаже сельскохозяйственных земель Украины

На Украине вступил в силу скандальный закон о распродаже сельскохозяйственных земель, украинский президент Владимир Зеленский 28 апреля подписал документ, запускающий рынок земли с 1 июля 2021 года.
Военное обозрение 01:57
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Общество

Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом

Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 10:48
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова пустила Джигана на праздник дочери

В понедельник, 27 апреля, свой день рождения одновременно праздновали Оксана Самойлова и Майя. Девочке исполнилось 3 года, а ее маме — 32.
RuNews24.ru вчера в 05:11
10
Общество

Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая

Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Московский Комсомолец 03:43
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Происшествия

Иркутских чиновников заподозрили в поджоге леса

Известия 08:38
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
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Кино

«Проект „Анна Николаевна“» продлили на второй сезон. Действие продолжения развернется в Москве

Известно лишь, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжении.
КиноПоиск вчера в 04:04
Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 04:09
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Кино

Умер актер из «Миллионера из трущоб» Ирфан Кхан

ToDay News Ufa 07:18
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Здоровье

Более 70 медиков в России умерли от коронавируса

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что в России от коронавируса скончались более 70 работников медицины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:37
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Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
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Музыка

Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате

Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ вчера в 16:12
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Религия

Патриарх Кирилл запретил Кураеву служить в церкви из-за оскорбления

Газета.Ru 09:34
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Экономика

ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
РБК 07:28
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Здоровье

Предсказано время завершения эпидемии коронавируса в Саратовской области

На брифинге 29 апреля заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского университета Андрей Шульдяков озвучил прогноз по эпидемии COVID-19 на территории Саратовской области.
Вольск.ру 10:27
Здоровье

В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 11 мая

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании заявил о продлении режима самоизоляции в регионе до 11 мая.
РИА Новости 08:15
5
Общество

Более 70% кафе и ресторанов в РФ могут уйти с рынка к 1 июля

В ходе заседания участники встречи, представители общественных объединений в сфере туризма, ресторанного и гостиничного бизнес, региональных властей, крупных гостиничных сетей, курортов и турфирм назвали необходимый для предприятий их сферы объем бюджетных инвестиций, а также перечисляли меры поддержки, которые они хотели бы получить от государства.
Интерфакс 08:21
4
Авто

Datsun mi-DO и Datsun on-DO получили версию Black

Седан Datsun on-DO и хэтчбек Datsun mi-DO получили в России новую комплектацию Black.
Автоновости дня 04:28
3
Общество

Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков

Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
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Армия и оружие

NI: Россия не зря отправляла танки Т-14 «Армата» в Сирию

Военные обозреватели американского журнала The National Interest рассказали, зачем русским понадобилось отправлять свои новейшие танки Т-14 «Армата» в Сирию.
Что происходит 06:14
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Происшествия

В московском супермаркете посетителю откусили ухо

Московская полиция проверяет информацию о том, что в одном из супермаркетов столицы неизвестный откусил посетителю ухо.
Мослента 11:06
Общество

ЦБ отказался делиться с силовиками банковской тайной

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев направил председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо с предложением облегчить правоохранительным органам доступ к документам, содержащим банковскую тайну, а также своевременно информировать о признаках преступлений в кредитно-финансовой сфере.
Ведомости 06:15
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Энергетика

Цена нефти WTI подскочила на 15% перед данными по запасам в США

Мировые цены на нефть в среду демонстрируют устойчивый рост, при этом цена американской марки WTI взлетела на 15% перед еженедельными данными минэнерго США по запасам сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 05:20
4
Кино

Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»

Inc-news.ru вчера в 14:57
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