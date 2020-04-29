Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъБолее 300 млн человек могут лишиться работы к июлю из-за коронавируса

Около 305 млн рабочих мест с полной ставкой может быть потеряно во втором квартале из-за пандемии коронавируса, следует из третьего доклада (.pdf) Международной организации труда (МОТ) о ситуации в мире во время пандемии коронавируса.
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Полтора миллиарда человек столкнулись с риском остаться без денег

Lenta.ru10:43

Эксперты предупредили, что 1,6 млрд человек в мире лишатся средств из-за продления изоляции

Интерфакс10:11

МОТ заявила, что 300 млн человек могут лишиться работы из-за COVID-19

RT на русском08:06

Более 300 млн человек могут лишиться работы к июлю из-за коронавируса

Коммерсантъ09:03

Коронавирус оставит без средств на жизнь 1,6 млрд человек

Национальная служба новостей10:51

Эксперты спрогнозировали потерю работы 300 млн человек из-за пандемии

Известия09:08

МОТ предсказала более 300 млн человек потерю работы из-за пандемии

Взгляд.ру07:55
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 12:04, Ашберн
Общество

Медики из Германии снялись обнаженными из-за нехватки средств защиты

Вечерняя Москва вчера в 09:11
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Шоу-бизнес

Максим Галкин умилил поклонников снимками с подросшими Лизой и Гарри

Юморист и телеведущий Максим Галкин активно делится в Instagram-аккаунте снимками своих детей Лизы и Гарри.
Территория новостей вчера в 12:50
Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

REGNUM 04:09
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Общество

В Тульской области вводят цифровые пропуска

В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
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Общество

Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом

Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 10:48
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Происшествия

Иркутских чиновников заподозрили в поджоге леса

Известия 08:38
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Происшествия

Мужчина откусил ухо охраннику магазина на севере Москвы

Мужчина откусил ухо охраннику магазина "Пятерочка" на севере Москвы в ходе конфликта.
ТАСС 11:26
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Здоровье

У главврача липецкой больницы подтвержден коронавирус

В Долгоруковской больнице сегодня проводят необходимые противоэпидемические меры, после выявления у медработников инфекции COVID-19.
Kursk.com 10:48
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Музыка

Экс-солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова экстренно госпитализировали

Экс-солиста рок-группы "Агата Кристи" Глеба Самойлова госпитализировали в больницу с острым приступом панкреатита.
РЕН ТВ 11:22
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Энергетика

Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти

Наша версия 10:28
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Религия

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Кураева

Интерфакс 07:54
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Экономика

Прибыль «Газпрома» уменьшилась на 253 млрд рублей за год

Чистая прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам компании, по итогам 2019 года составила 1,203 трлн рублей.
Евразия Daily 05:45
Здоровье

В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом

Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни",- сказал Брико в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН, которое проходило в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 07:49
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Экономика

Мировому рынку предрекли новый обвал

Мировые фондовые рынки в марте 2020 года пережили сильнейшее падение на фоне снижения деловой активности из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:46
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Политика

Число жертв коронавируса в США превысило потери во Вьетнамской войне

От причин, связанных с коронавирусом SARS-CoV-2, в США скончались уже более 58,3 тысячи человек, это больше, чем совокупные потери американской стороны во Вьетнамской войне.
Lenta.ru 02:55
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Кино

Триквел фильма «Иллюзия обмана» увидит свет

Скорее всего, в новой части фильма примет участие тот же актёрский состав: Морган Фримен, Айла Фишер, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Джесси Айзенберг.
Ревизор.ру 11:29
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
67
Происшествия

СК задержал замглавы Крымской железной дороги

Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 09:09
14
Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
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Культура

Ведущие кинофестивали покажут фильмы на YouTube

Ревизор.ру вчера в 09:17
Общество

У британского премьер-министра Бориса Джонсона родился сын

Пятый канал 06:25
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Политика

Лавров: Россия ждет от США объяснения ситуации со школьниками

Российский МИД потребовал четких объяснений от Госдепа США, поскольку Москва осталась не удовлетворена комментариями на эту тему американского посла в России Джона Салливана.
Вести.Ru 10:40
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Энергетика

Польша собралась арестовать активы «Северного потока-2»

Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж.
Труд вчера в 04:07
1,5K
Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
908
Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
200
Происшествия

В Нижнем Новгороде привлекли к ответственности участников хоровода

РИА Новости 08:31
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Энергетика

В «Газпроме» рассказали о плюсах снижения цен на газ в Европе

Снижение цен на природный газ в Европе из-за аномально теплых зим способствует вытеснению американского СПГ на другие рынки, сообщил в ходе телефонной конференции начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников.
ТАСС 10:38
Экономика

ЦБ пояснил, как платить по кредитам во время нерабочих дней до 11 мая

Банк России пояснил, как осуществлять платежи по кредитам в период нерабочих и праздничных дней до 11 мая, в частности обязательства по сделкам, срок исполнения которых приходится на период с 6 по 8 мая, переноситься не будут, следует из сообщения регулятора на сайте.
РИА Новости 10:49
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Шоу-бизнес

Хайди Клум засмеяли за экстремальное декольте

У очень короткого блестящего платья был настолько глубокий вырез, что грудь 46-летней Хайди Клум буквально оттуда вываливалась.
Газета Metro 10:22
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Политика

Видеоконференция глав МИД в «нормандском формате» состоится 30 апреля

23 апреля пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что 30 апреля состоятся переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в формате видеоконференции.
ТАСС вчера в 03:11
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