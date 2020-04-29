Коронавирус
КоммерсантъБолее 300 млн человек могут лишиться работы к июлю из-за коронавируса
Около 305 млн рабочих мест с полной ставкой может быть потеряно во втором квартале из-за пандемии коронавируса, следует из третьего доклада (.pdf) Международной организации труда (МОТ) о ситуации в мире во время пандемии коронавируса.
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Общество
Медики из Германии снялись обнаженными из-за нехватки средств защиты
Вечерняя Москва вчера в 09:11
Шоу-бизнес
Максим Галкин умилил поклонников снимками с подросшими Лизой и Гарри
Юморист и телеведущий Максим Галкин активно делится в Instagram-аккаунте снимками своих детей Лизы и Гарри.
Территория новостей вчера в 12:50
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска
В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
Общество
Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом
Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Коммерсантъ 10:48
Происшествия
Мужчина откусил ухо охраннику магазина на севере Москвы
Мужчина откусил ухо охраннику магазина "Пятерочка" на севере Москвы в ходе конфликта.
ТАСС 11:26
Здоровье
У главврача липецкой больницы подтвержден коронавирус
В Долгоруковской больнице сегодня проводят необходимые противоэпидемические меры, после выявления у медработников инфекции COVID-19.
Kursk.com 10:48
Музыка
Экс-солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова экстренно госпитализировали
Экс-солиста рок-группы "Агата Кристи" Глеба Самойлова госпитализировали в больницу с острым приступом панкреатита.
РЕН ТВ 11:22
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти
Наша версия 10:28
Экономика
Прибыль «Газпрома» уменьшилась на 253 млрд рублей за год
Чистая прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам компании, по итогам 2019 года составила 1,203 трлн рублей.
Евразия Daily 05:45
Здоровье
В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом
Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни",- сказал Брико в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН, которое проходило в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 07:49
Экономика
Мировому рынку предрекли новый обвал
Мировые фондовые рынки в марте 2020 года пережили сильнейшее падение на фоне снижения деловой активности из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:46
Политика
Число жертв коронавируса в США превысило потери во Вьетнамской войне
От причин, связанных с коронавирусом SARS-CoV-2, в США скончались уже более 58,3 тысячи человек, это больше, чем совокупные потери американской стороны во Вьетнамской войне.
Lenta.ru 02:55
Кино
Триквел фильма «Иллюзия обмана» увидит свет
Скорее всего, в новой части фильма примет участие тот же актёрский состав: Морган Фримен, Айла Фишер, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Джесси Айзенберг.
Ревизор.ру 11:29
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Происшествия
СК задержал замглавы Крымской железной дороги
Сотрудники управлений СК и ФСБ по Крыму задержали по подозрению в совершении должностного преступления заместителя генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога" по делу о продаже вагонов с заниженной стоимостью, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 09:09
Культура
Ведущие кинофестивали покажут фильмы на YouTube
Ревизор.ру вчера в 09:17
Общество
У британского премьер-министра Бориса Джонсона родился сын
Пятый канал 06:25
Политика
Лавров: Россия ждет от США объяснения ситуации со школьниками
Российский МИД потребовал четких объяснений от Госдепа США, поскольку Москва осталась не удовлетворена комментариями на эту тему американского посла в России Джона Салливана.
Вести.Ru 10:40
Энергетика
Польша собралась арестовать активы «Северного потока-2»
Власти Польши собрались наложить арест на активы газопровода "Северный поток-2", если российский газовый холдинг "Газпром" не заплатит польскому оператору PGNiG деньги, которые якобы присудил Стокгольмский арбитраж.
Труд вчера в 04:07
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Энергетика
В «Газпроме» рассказали о плюсах снижения цен на газ в Европе
Снижение цен на природный газ в Европе из-за аномально теплых зим способствует вытеснению американского СПГ на другие рынки, сообщил в ходе телефонной конференции начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников.
ТАСС 10:38
Экономика
ЦБ пояснил, как платить по кредитам во время нерабочих дней до 11 мая
Банк России пояснил, как осуществлять платежи по кредитам в период нерабочих и праздничных дней до 11 мая, в частности обязательства по сделкам, срок исполнения которых приходится на период с 6 по 8 мая, переноситься не будут, следует из сообщения регулятора на сайте.
РИА Новости 10:49
Шоу-бизнес
Хайди Клум засмеяли за экстремальное декольте
У очень короткого блестящего платья был настолько глубокий вырез, что грудь 46-летней Хайди Клум буквально оттуда вываливалась.
Газета Metro 10:22
Политика
Видеоконференция глав МИД в «нормандском формате» состоится 30 апреля
23 апреля пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что 30 апреля состоятся переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в формате видеоконференции.
ТАСС вчера в 03:11