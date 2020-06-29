Происшествия
Российская газетаБолее 300 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке
В настоящее время в инфекционной больнице в Коммунарке лечатся свыше 300 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook.
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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил на своей странице в Facebook, что в настоящий момент в медучреждении находятся свыше 300 пациентов.Газета.Ru03:08
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Газета.Ru 04:16
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Чемпионат мира по футболу проходил в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Интерфакс 03:50
Происшествия
СК начал проверку по факту двойного голосования по Конституции
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Греф высказался о претензиях Михалкова
Глава Сбербанка Герман Греф отреагировал на прозвучавшие в его адрес претензии со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова, которые тот высказал в своей программе "Бесогон".
Газета.Ru 03:27
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Около 76% россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
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Австралийская актриса Марго Робби сыграет в новой части "Пиратов Карибского моря".
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Экономика
Минфин РФ планирует урезать финансирование нацпроектов
Как пояснили изданию в пресс-службе Минфина, основным фактором, который обусловил уменьшение финансирования данного нацпроекта, стало уточнение прогнозируемого количества обращений граждан за материнским капиталом.
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Общество
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Дочь Михаила Ефремова хочет засадить своего отца за решетку
MedikForum.ru 03:23
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Sport24.ru вчера в 19:35
Музыка
Lil Wayne исполнил песню о Брайанте на церемонии с Бейонсе, Наоми Кэмпбелл и Мишель Обамой
Рэпер Lil Wayne исполнил песню в память о трагически погибшем баскетболисте Коби Брайанте.
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