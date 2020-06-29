Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаБолее 300 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке

В настоящее время в инфекционной больнице в Коммунарке лечатся свыше 300 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook.
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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил на своей странице в Facebook
, что в настоящий момент в медучреждении находятся свыше 300 пациентов.
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