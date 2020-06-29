с чего всё началось

В настоящее время в инфекционной больнице в Коммунарке лечатся свыше 300 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook.

Более 300 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке

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