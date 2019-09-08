Общество

REGNUMREGNUMПолмиллиона канадцев остались без света из-за «Дориана»

Порядка пятисот тысяч жителей трёх канадских провинций остались без электроснабжения из-за урагана «Дориан», передаёт CTV. Уточняется, что шторма наблюдаются в Нью-Брансвике, в Новой Шотландии и на Острове принца Эдуарда.
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СМИ: почти 500 тыс. человек остались без света в Канаде из-за урагана «Дориан»

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Телеканал 360°вчера в 22:13

Свыше 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»

Российская газетавчера в 21:39
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 04:31, Вашингтон
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Неизвестные подкараулили члена избирательной комиссии №1614 Петроградского района и облили зеленкой.
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Путин и Зеленский провели телефонный разговор

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РИА Новости вчера в 16:02
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Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»

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Interfax-Russia.ru - Свыше 460 тыс. человек в России воспользовались системой "Мобильный избиратель", которая дает возможность проголосовать по месту нахождения голосующего, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
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Realme разрабатывает первый доступный смартфон с 90-герцовым экраном

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