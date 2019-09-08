Общество
REGNUMПолмиллиона канадцев остались без света из-за «Дориана»
Порядка пятисот тысяч жителей трёх канадских провинций остались без электроснабжения из-за урагана «Дориан», передаёт CTV. Уточняется, что шторма наблюдаются в Нью-Брансвике, в Новой Шотландии и на Острове принца Эдуарда.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 04:31, Вашингтон
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Вести.Ru 03:38
Игры
Для королевской битвы в Fallout 76 отведут целый город Моргантаун
Некоторое время назад компания Bethesda добавила в Fallout 76 королевскую битву.
Игромания.ру вчера в 14:03
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 09:45
Единоборства
Рамзан Кадыров поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой
Рамзан Кадыров поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над Дастином Порье и второй защитой чемпионского титула.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) вчера в 19:30
Общество
В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин слабыми.
Lenta.ru 04:02
Единоборства
Макгрегор отреагировал на победу Нурмагомедова над Порье
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил, что хочет провести матч-реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который 7 сентября одержал победу над американцем Дастином Порье и защитил титул абсолютного чемпиона UFC в легком весе.
Известия вчера в 20:52
Политика
Член ЦИК России прибыл с рабочей поездкой в Хабаровский край
Вчера, 4 сентября, в столицу Хабаровского края прибыл член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Валерий Гальченко.
Дебри-ДВ 05 сентября в 05:23
Происшествия
В Петербурге члена избиркома облили зеленкой
Неизвестные подкараулили члена избирательной комиссии №1614 Петроградского района и облили зеленкой.
Gazeta.SPb 04:14
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе российского лидера.
РИА Новости вчера в 16:02
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Происшествия
На Сахалине загорелась школа с избирательным участком
Российская газета вчера в 22:52
Футбол
Жюли вернулся в «Монако» в качестве тренера
«Монако» объявил о возвращении в клуб бывшего полузащитника Людовика Жюли.
Бомбардир.ру 01:13
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Политика
Москалькова предложила новый механизм обмена пленными между Россией и Украиной
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Москвой и Киевом, позволяющее на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
Lenta.ru 02:32
Гаджеты
Новые характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s появились в Сети
Актуальные Новости 00:57
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Экономика
Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%
Товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5%, до $70,59 млрд.
ТАСС 00:02
Шоу-бизнес
Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова
Телеведущая устроила скандал на съемках реалити, а сегодня в Сеть попал фрагмент, на котором она вспоминает о прошлом супруги Дмитрия Тарасова.
StarHit.ru вчера в 14:30
Армия и оружие
Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что четыре турецких и американских вертолета участвуют в совместном патрулировании зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата.
РИА Новости 02:40
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха
Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 15:46
Политика
Системой «Мобильный избиратель» воспользовались более 460 тыс. человек
Interfax-Russia.ru - Свыше 460 тыс. человек в России воспользовались системой "Мобильный избиратель", которая дает возможность проголосовать по месту нахождения голосующего, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Интерфакс - Россия 04:25
Кино
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер
Народные новости 03:37
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Политика
Додон договорился с Путиным о скидке на российский газ
Москва с 1 октября даст Кишиневу скидку на газ, сообщил президент Молдавии Игорь Додон.
Газета.Ru вчера в 15:48
Политика
В Хорватии отреагировали на инцидент на границе с Сербией
Премьер Хорватии Андрей Пленкович отреагировал на инцидент, который произошел на границе с Сербией.
РЕН ТВ вчера в 21:51
Политика
Надежда Тихонова проголосовала на выборах в Петербурге
Кандидат в губернаторы Петербурга от «Справедливой России» проголосовала в Приморском районе города, в здании детской музыкальной школы №33 по улице Маршала Новикова, 15, корпус 1. На избирательный участок Надежда Тихонова приехала к 09:00 утра в хорошем настроении.
Петербургский дневник 02:26
Политика
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости вчера в 22:02
Гаджеты
Realme разрабатывает первый доступный смартфон с 90-герцовым экраном
Как было сообщено ранее, OnePlus 7T получит дисплей с кадровой частотой, а ещё, вероятно, таким же будут оснащены Google Pixel 4 и Pixel 4 XL.
UfaTime.ru вчера в 15:07