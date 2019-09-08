На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News. Как выяснилось, во время урагана без света были люди, пользующиеся определенной электросетью.

Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»

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