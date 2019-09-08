Общество
Газета.RuБолее 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News. Как выяснилось, во время урагана без света были люди, пользующиеся определенной электросетью.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 01:24, Вашингтон
Политика
Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе
Говорит Москва вчера в 10:48
Происшествия
Участниц Pussy Riot задержали в Москве
Газета.Ru вчера в 13:15
Происшествия
В Омске произошло массовое отключение электричества
Российская газета вчера в 13:33
Футбол
Гол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву
Сборная Украины одержала гостевую победу над командой Литвы (3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет на 7-й минуте открыл бывший игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
LiveSport.ru вчера в 14:24
Единоборства
Макгрегор попросил организовать бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве
Ирландский спортсмен и бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор сообщил о готовности провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
РБК вчера в 20:23
Политика
В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой
Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.
REGNUM 00:52
Политика
В России стартовал единый день голосования
В России начался единый день голосования. Выборы разного уровня пройдут в 85 регионах.
РИА Новости вчера в 23:28
Футбол
Жюли вернулся в «Монако» в качестве тренера
43-летний француз стал ассистентом главного тренера второй команды монегасков.
Бомбардир.ру 01:13
Политика
Россия и Украина сегодня обмениваются заключенными
Россия и Украина проводят обмен заключёнными. Около часа назад самолёты почти одновременно вылетели из Киева и Москвы.
Эхо Москвы вчера в 06:00
Здоровье
Названы лечебные свойства водки
Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru вчера в 20:51
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети
7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».
Известия вчера в 19:33
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru вчера в 07:17
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК вчера в 14:18
Политика
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной
Газета.Ru вчера в 20:13
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика
Балух рассказал, что отказался писать прошение о помиловании
Балух рассказал, что отказался писать прошение о помиловании Проукраинский крымский активист Владимир Балух, прилетевший в результате обмена в Киев, рассказал, что в России отказался писать прошение о помиловании.
Медиазона вчера в 08:07
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Шоу-бизнес
Юлия Барановская оделась в свадебное платье из цветов
Телеведущая Юлия Барановская стала участницей цветочного фестиваля.
Bimru.ru вчера в 15:41
Единоборства
Нурмагомедов опять выпрыгнул из клетки
Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Дастином Порье выпрыгнул из октагона.
Lenta.ru вчера в 18:41
Общество
Ураганный ветер сорвал крышу с городской администрации
Паблик dps_vl25 разместил у себя на странице видео, на кадрах которого видно, что со здания администрации города Артема ветер сорвал крышу.
Deita.ru вчера в 23:59
Политика
В Абхазии стартует второй тур президентских выборов
REGNUM вчера в 17:43
Кино
HBO показал полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
На YouTube-канале HBO появился первый трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» о российской императрице.
Собака.ru вчера в 13:39
Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отменил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета вчера в 20:33
Экономика
Проблемные дома в Тульской области достроит Фонд защиты прав дольщиков
Фонд защиты прав участников долевого строительства достроит проблемные дома в Тульской области, о принятии соответствующего решения сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 7 сентября.
REGNUM вчера в 14:56
Происшествия
Три человека стали жертвами лобового столкновения авто под Петербургом
Известия вчера в 20:56
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета вчера в 01:17
Футбол
«Арсенал» предлагает Ляказетту новый контракт и £ 11,3 млн в год
Повышение оклада может увеличиться почти на £ 2 млн за сезон. Действующий контракт Ляказетта с «Арсеналом» рассчитан до июня 2022 года.
Чемпионат вчера в 23:30