с чего всё началось

На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News. Как выяснилось, во время урагана без света были люди, пользующиеся определенной электросетью.

Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»

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