Общество
Газета.RuБолее 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News. Как выяснилось, во время урагана без света были люди, пользующиеся определенной электросетью.
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с чего всё началось
«Свыше 300 тыс. абонентов Nova Scotia Power были отключены от сети, а в провинции Нью-Брунсвик более 14 тыс. домохозяйств остались без электричества», — сообщает телеканал Global News.RT на русскомвчера в 21:40
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
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