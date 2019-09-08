Общество
Газета.RuБолее 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News. Как выяснилось, во время урагана без света были люди, пользующиеся определенной электросетью.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:56, Вашингтон
Политика
В Москве открылись избирательные участки
Известия 01:19
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Пуарье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Пуарье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Политика
Явка избирателей на Сахалине и Курилах на 15:00 составила 27,13%
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в единый день голосования 8 сентября выбирают губернатора и муниципальных депутатов.
REGNUM 01:43
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову
Газета.Ru вчера в 10:54
Политика
Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии
На первый тур выборов президента Абхазии, который прошел 25 августа, прибыло рекордное число наблюдателей - более 60, в том числе из Германии, Китая и Турции, власти которых не признают независимость республики.
РИА Новости вчера в 17:23
Армия и оружие
США развернули противокорабельную ракету «на заднем дворе» Китая
США развернули свою новую противокорабельную ракету буквально "на заднем дворе" Китая.
Газета.Ru вчера в 13:11
Происшествия
«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве
Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
Интерфакс 01:19
Происшествия
«Его чинили пилоты»: пассажир «Уральских авиалиний» заявила о проблеме с бортом, летевшим из Италии
Екатеринбург Онлайн 02:15
Политика
Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%
Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области в первые часы голосования составила 5,16%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
РИА Новости 02:48
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru вчера в 11:59
Происшествия
Британец лишился водительских прав после смертельного ДТП из-за паука
Интерфакс вчера в 04:34
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий 06 сентября в 14:57
Происшествия
В США енот на 20 часов захватил дом судьи
Известия вчера в 20:59
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня вчера в 14:23
Происшествия
На Сахалине загорелась школа с избирательным участком
Возгорание произошло в школе в городе Невельск Сахалинской области, где расположен избирательный участок.
Lenta.ru 00:18
Армия и оружие
На Украине при перемещении военной техники погиб военнослужащий
Оперативное командование «Север» ВСУ Украины сообщило о гибели украинского военнослужащего из-за нарушения мер безопасности при перемещении военной техники.
RT на русском 00:10
Политика
Кремль прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной
В Кремле подтвердили взаимное освобождение граждан России и Украины. Об этом в субботу, 7 сентября, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:26
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий вчера в 12:08
Политика
В Петербурге начались выборы губернатора
В Санкт-Петербурге начались выборы губернатора города, сообщает корреспондент «МИР 24» Родион Ковалев.
МИР 24 01:26
Общество
В Улан-Удэ явка на выборах на 10 часов составила 5,01%
В Улан-Удэ (Бурятия), где сегодня, 8 сентября, выбирают мэра и депутатов горсовета, явка на 10:00 (местн.) составила 5,01%.
REGNUM вчера в 23:42
Происшествия
Два человека погибли в авиакатастрофе в американском штате Невада
Два человека погибли и трое пострадали в авиакатастрофе в штате Невада в США. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местные власти.
Газета.Ru 02:49
Происшествия
В ходе беспорядков в Гонконге пострадали 19 человек
Коммерсантъ 02:24
Общество
Эксперт раскрыл особенности средневековой диеты
Эксперт по истории кулинарии Пьер Леклерк в интервью «РИА Новости» рассказал об особенностях средневековой европейской диеты.
Известия 00:56
Общество
Жители Хабаровского края попадут на выборы только с помощью спасателей
Красная весна вчера в 23:48
Единоборства
Чемпионский бой Бейдера и Конго признан несостоявшимся
Бейдер с первого раунда захватил инициативу в стойке, а затем перевёл бой в партер, где занял доминирующую позицию, но случайно ткнул пальцем в глаз Конго, после чего тот не смог продолжить поединок по решению врача.
News.ru 00:34
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru вчера в 15:58
Баскетбол
Россия и Венесуэла сыграют на ЧМ по баскетболу
Мужская сборная России по баскетболу сыграет против команды Венесуэлы в матче второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу в Китае.
Нева Спорт вчера в 17:01