Общество

ТАССТАСС«Желтые жилеты» отметили годовщину своих акций погромами в Париже

Несмотря на активное продвижение мероприятий в социальных сетях и поддержку 55% французов, в субботу на улицы вышли в десять раз меньше сторонников движения, чем год назад, - 28 тыс. человек, из них 4,7 тыс. - в Париже. Во французской столице демонстранты отметили годовщину погромами и пожарами.
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